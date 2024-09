Autodesk AutoCAD Web, anciennement appelé application Web AutoCAD et application mobile AutoCAD, permet d’accéder aux commandes principales d’Autodesk AutoCAD pour effectuer des modifications mineures et générer des conceptions fondamentales, de collaborer avec d’autres utilisateurs, d’ajouter des notes de modification et des annotations sans modifier un dessin de bureau existant, et d’accéder aux fichiers de CAO dans le nuage. Veuillez consulter la FAQ complète pour en savoir plus.