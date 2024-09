Qu’est-ce que le dessin 3D ?

Le dessin 3D est l’une des techniques les plus couramment utilisées par les architectes, les professionnels de la construction d’infrastructures et les concepteurs graphiques. Il permet aux constructeurs de prendre en charge les éléments géométriques de hauteur, largeur et profondeur dans leurs projets 3D. Ces projections reposent sur une perspective visuelle et une analyse de l’aspect pour projeter un objet complexe en vue d’une visualisation sur un plan plus simple.