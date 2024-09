Les acronymes CAO et FAO signifient respectivement Conception assistée par ordinateur et Fabrication assistée par ordinateur (de l’anglais CAD et CAM, Computer-Aided Design et Computer-Aided Manufacturing). Les logiciels de CAO/FAO servent à concevoir et à fabriquer des prototypes et des produits finis, mais aussi à réaliser des productions en série. Un système de CAO/FAO intégré offre une solution complète pour tous les processus, de la conception à la fabrication.