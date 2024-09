Logiciel de conception de produits

Les concepteurs de produits font appel à la recherche, à la créativité et à l'empathie pour comprendre les problèmes des clients et proposer un produit qui répond à leurs besoins.

La conception détaillée doit répondre aux exigences du client et être fournie de manière rentable. Les concepteurs de produits travaillent avec les équipes de stratégie commerciale et marketing pour prendre des décisions sur les concepts de quels produits à développer. Les concepteurs de produits travaillent sur les concepts réussis avec les équipes d'ingénierie pour développer entièrement la conception, et avec les équipes marketing pour lancer le produit.

La conception est partagée avec diverses parties prenantes, y compris le marketing, l'ingénierie, la fabrication et la distribution, à l'aide d'images et de prototypes. Pour conceptualiser la conception, vous pouvez utiliser des modèles de CAO 3D, et ces modèles sont souvent réutilisés par l'équipe d'ingénierie au cours du processus de développement du produit.

La conception de produits est un processus hautement collaboratif qui englobe de multiples disciplines, de la stratégie commerciale au marketing, en passant par l'ingénierie et la fabrication. Le processus de conception inclut les commentaires des clients, des fournisseurs, des représentants des ventes, des spécialistes de la fabrication et des gestionnaires de projet.