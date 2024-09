La conception électronique consiste à développer et à intégrer des composants électroniques pour obtenir les fonctionnalités ou les performances souhaitées dans un produit ou un système. Cela inclut la recherche, la création de schémas, la conception de cartes de circuit imprimé (site Web É.-U.) (PCB) et la construction de prototypes (site Web É.-U.) pour tester et optimiser la conception.

La conception électronique est un élément essentiel du processus de développement de produits et elle requiert une combinaison de connaissances techniques, de créativité et de compétences en résolution de problèmes. Elle est essentielle dans divers secteurs, notamment l'électronique grand public, les télécommunications, l'automobile, l'aéronautique et les dispositifs médicaux. etc. Elle nécessite une expertise dans la théorie des circuits, les composants électroniques, le traitement des signaux et la compatibilité électromagnétique (CEM). Il faut également tenir compte de la consommation d'énergie, de la taille et des contraintes de coût pour s'assurer que le produit final est conforme aux normes et réglementations en vigueur.