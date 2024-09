Le BIM est une ressource de connaissances partagées qui permet de disposer d'information sur une installation et de prendre des décisions fiables tout au long de son cycle de vie. Le rôle du BIM est de rassembler et de lier les données relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation d'un bâtiment pour produire un modèle 3D complet.

Revit est un logiciel BIM largement utilisé par les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs pour créer un modèle unifié que toutes les disciplines et tous les corps de métier peuvent utiliser pour mener à bien leur travail. Autodesk Revit a été créé pour prendre en charge le BIM et non pour le remplacer. Revit héberge l'information qui forment le modèle à partir duquel les dessins et les documents sont dérivés.