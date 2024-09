CONCEPTION DE ROUTES ET AUTOROUTES

Les routes sont caractérisées par leur classification et leur usage prévu. Elles sont conçues sur la base de projections (trafic quotidien, types de véhicules et vitesse, notamment) et de facteurs de sécurité.

Les maîtres d’ouvrage et les parties prenantes déterminent généralement l’utilisation de la route, l’impact environnemental et le tracé à privilégier. En règle générale, les fournisseurs de services d’ingénierie sont responsables du développement des derniers détails de la route, comme les géométries horizontales et verticales, les quantités de construction, l’estimation des coûts, ainsi que les plans et spécifications finaux à mettre en œuvre lors de la construction.