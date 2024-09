Les logiciels de CAO sont utilisés par une large gamme de professionnels qui exigent une précision de conception et une visualisation. Les architectes et les architectes paysagistes, les ingénieurs (toutes disciplines confondues, mécanique, civil, automobile, aéronautique et électrique), les concepteurs (produits, industrie, graphisme, mécanique, intérieur et bijoux), les urbanistes, les professionnels de la construction et de la topographie font tous appel à la CAO. Ce logiciel facilite la création de modèles 2D et 3D, de schémas, d'aménagements et de plans détaillés, en permettant aux professionnels de conceptualiser, de concevoir et d'optimiser les structures, les produits et les systèmes dans tous les secteurs d'activité.