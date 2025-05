Visualiseur, éditeur et convertisseur de fichiers DWG

Le format DWGMC est une norme de premier plan pour l'échange de données de CAO entre les dessinateurs, les architectes et les ingénieurs. Les fichiers DWG peuvent être créés et modifiés dans de nombreux outils logiciels Autodesk, y compris AutoCAD, qui utilisent .dwg comme format de fichier natif. L'environnement technologique DWG ne se limite pas à la possibilité d'effectuer des rendus, de rendre, d'annoter et de mesurer des éléléments 2D et 3D. Il peut également être utilisé pour interagir avec des cartes, des photos, des données BIM, des données de nuage de points et d'autres types, ainsi que les stocker.