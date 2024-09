Tous les abonnements aux produits sont automatiquement inclus dans le forfait Standard, sans coût supplémentaire.



Pour passer à un forfait Premium, vous devez acheter le même nombre d'abonnements au forfait Premium que le nombre d'abonnements aux produits dont vous disposez. Nous examinerons votre nombre actuel d'abonnements aux produits admissibles sous-jacents et nous vous fournirons un devis.



Forfaits de 3 ans Premium uniquement : pour tout abonnement supplémentaire à un produit acheté pendant la période de 3 ans, vous devrez acheter le même nombre d'abonnements supplémentaires au forfait Premium pour continuer à avoir accès aux avantages du forfait Premium pour ces abonnements supplémentaires. Vous pouvez acheter des abonnements de produits supplémentaires à tout moment. Nous attendrons la fin de chaque année pour rattraper les abonnements Premium supplémentaires. C'est ce que nous appelons le rattrapage à l'anniversaire. Il y aura un ajustement à la fin de la première et de la deuxième année (le 1er et le 2e anniversaire de la date de début de votre forfait Premium). Pendant cette période, vous recevrez une notification indiquant le nombre d'abonnements au forfait Premium que vous devrez ajouter pour correspondre au nombre d'abonnements aux produits que vous avez ajoutés plus tôt dans l'année. Notez que nous ne pouvons ajouter des abonnements à la formule Premium qu'au moment de la mise à jour. Si vous souhaitez réduire vos abonnements au plan Premium, vous pouvez le faire lors de votre prochain renouvellement. À ce moment-là, vous pourrez ajuster votre nombre d'abonnements au forfait Premium et acheter plus ou moins d'abonnements au forfait Premium, en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus, consultez le réseau Autodesk Knowledge Network (Site Web France).



Contactez votre représentant Autodesk pour en savoir plus sur les contrats Enterprise Business Agreements.