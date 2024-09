Pour les opérateurs de machines, la RA permet de superposer un jumeau numérique (anglais) chargé de données sur n’importe quelle machine de l’usine afin d’accéder aux instructions opérationnelles, à la maintenance prédictive et aux informations de réparation pour assurer le bon déroulement de la production, ou même bénéficier à distance des conseils d’un consultant.

Grâce à la RA, les entreprises sont en mesure de préparer et de planifier l’assemblage d’un produit en amont du processus. Elles peuvent ainsi faciliter l’accessibilité aux employés, tout en assurant leur sécurité et leur bien-être.

La RA permet également de former les nouveaux employés et de renforcer les compétences sur les machines et les processus d’usine, ce qui favorise la continuité des activités. Avec la réalité augmentée, des formations virtuelles sur la fabrication peuvent être organisées, ce qui réduit les risques et améliore la sécurité des employés. Ces formations peuvent être dispensées à la demande en fonction des horaires des employés, soit avec du contenu préparé à l’avance diffusé sur le cloud, soit en direct par des formateurs à distance.

Dans le cadre d’une opération de fabrication intelligente, les produits sont intégrés à des capteurs IIdO qui envoient des données relatives aux pièces de produits. Le personnel chargé du contrôle qualité peut alors utiliser la RA à des fins d’inspection et détecter les éventuels problèmes liés aux données du produit. Dans un entrepôt équipé de dispositifs et d’un logiciel de réalité augmentée, les opérateurs peuvent obtenir des informations sur le traitement des commandes, scanner automatiquement les codes-barres et mettre à jour les données d’inventaire.