Les méthodes traditionnelles de réalisation pour les ingénieurs en génie civil impliquaient principalement des feuilles de plan et des documents 2D. La réalisation de projet intégrée implique des informations connectées et intelligentes qui améliorent la qualité et détaillent les éléments du projet. Les ingénieurs peuvent ainsi fournir un modèle intégré faisant partie des ressources finales. Les feuilles de plan et les documents sont extraits du modèle intelligent et basés sur celui-ci. Les plans, les rapports et le modèle sont ensuite transmis à l’entrepreneur et au maître d’ouvrage pour la construction et la gestion de l’infrastructure.