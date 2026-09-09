Solucione problemas de instalação, problemas de ativação de licença, falhas e problemas de arquivos.

Falhas e problemas de desempenho

Erros fatais, congelamentos e desempenho lento podem ocorrer em produtos Autodesk por diversos motivos. Esses problemas estão frequentemente relacionados à configuração do sistema, às configurações gráficas, à complexidade do arquivo ou a conflitos com outro software em execução na máquina. Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como drivers desatualizados, recursos limitados do sistema ou trabalho com arquivos grandes ou corrompidos.

 

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de estabilidade e desempenho. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado ao sistema, aos arquivos ou à configuração do software.

 

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.

Para Windows

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o sistema

1 Salve todos os trabalhos abertos.

2 Feche o produto Autodesk.

3 Reinicie o computador.

4 Inicie o produto novamente.

 A reinicialização elimina problemas temporários de memória e redefine processos em segundo plano que podem estar causando falhas ou desempenho lento.
Etapa 2: Atualizar o produto Autodesk

1 Abra o menu Iniciar do Windows.

2 Procure e abra o Autodesk Access.

3 Na seção Atualizações, revise a lista de atualizações disponíveis.

4 Clique em Atualizar ao lado de cada produto que você deseja atualizar.

5 Aguarde até que a instalação seja concluída.

6 Reinicie o produto Autodesk.

O Autodesk Access é um aplicativo de desktop projetado para instalar atualizações de forma rápida e fácil diretamente do sistema, sem a necessidade de baixá-las manualmente.

Observação: As atualizações podem ser acessadas por meio do Autodesk Access ou baixando-as por meio da conta Autodesk. Para obter informações mais detalhadas, consulte Atualizar seu software.
Etapa 3: Atualizar os drivers gráficos

1 Identifique a placa gráfica (GPU).

2 Vá para o site do fabricante (NVIDIA, AMD ou Intel).

3 Baixe o driver recomendado mais recente.

4 Instale o driver.

5 Reinicie o computador.

 Drivers desatualizados ou incompatíveis são uma causa comum de falhas e problemas de exibição.
Etapa 4: Fechar os aplicativos em segundo plano

1 Pressione “Ctrl + Shift + Esc” para abrir o Gerenciador de tarefas.

2 Revise os aplicativos em execução.

3 Selecione os programas desnecessários.

4 Clique em “Finalizar tarefa”.

5 Reinicie o produto Autodesk.

 Outros aplicativos podem consumir recursos do sistema, reduzindo o desempenho e a estabilidade.
Etapa 5: Verificar os requisitos do sistema

1 Verifique os requisitos do sistema do produto Autodesk.

2 Compare com as especificações de seu sistema:

- RAM

- CPU

- GPU

- Espaço em disco

3 Atualize o hardware, se necessário.

 A execução com requisitos do sistema abaixo dos recomendados pode levar a problemas de desempenho e falhas.
Etapa 6: Testar com um arquivo diferente

1 Abra o produto Autodesk.

2 Crie um novo arquivo ou abra um arquivo de trabalho conhecido.

3 Execute ações básicas.

Isso ajuda a determinar se o problema é causado por um arquivo corrompido ou complexo, e não pelo sistema.

Se o problema ocorrer apenas com um arquivo, é provável que algo nesse arquivo esteja causando o problema; tente salvar uma nova versão, simplificá-la ou trabalhar em uma cópia local. Se o problema ocorrer em vários arquivos, é mais provável que esteja relacionado ao sistema ou à configuração; portanto, continue trabalhando nas etapas de solução de problemas para atualizar, redefinir e otimizar o ambiente. Se você ainda estiver vendo problemas, especialmente com uma mensagem de erro específica, visite o Hub de suporte da Autodesk para obter ajuda mais direcionada.
Etapa 7: Limpar os arquivos temporários

1 Feche todos os aplicativos.

2 Abra o Explorador de arquivos.

3 Navegue até: C:\Usuários\\AppData\Local\Temp

4 Selecione e exclua o máximo de arquivos possível.

Observação: Se você vir uma mensagem informando que não é possível excluir um arquivo, isso normalmente significa que o arquivo está em uso pelo Windows ou por outro aplicativo. Isso é normal. Ignore esses arquivos e continue excluindo o resto.

5 Reinicie o computador.

 Os arquivos temporários podem se acumular e consumir recursos do sistema, causando instabilidade ou desempenho lento.
Etapa 8: Mover arquivos para uma unidade local

1 Localize o arquivo de trabalho.

2 Copie-o para uma pasta local (por exemplo, Área de trabalho ou Documentos).

3 Abra o arquivo na nova localização.

 Trabalhar em uma rede ou em localizações sincronizadas com a nuvem pode causar problemas de latência e desempenho.
Etapa 9: Ajustar as configurações gráficas

Parte A: Ajustar as configurações gráficas dentro do produto Autodesk.

A1 Abra o produto Autodesk.

A2 Abra o menu Opções/Preferências:

- Pressione Ctrl + Shift + P (ou digite OPCOES na barra de comandos, se disponível)

- Ou vá para o menu Configurações/Preferências/Opções na barra de ferramentas superior

A3 Navegue até a guia Gráficos ou Desempenho.

A4 Abra a seção Desempenho gráfico/Configurações de hardware.

A5 A aceleração por hardware deverá ser:

- DESATIVADA se você estiver enfrentando falhas ou problemas de exibição

- ATIVADA se o desempenho estiver lento e o sistema for compatível

A6 Aplique as alterações.

A7 Feche e reinicie o produto Autodesk.

Parte B: Verificar se a GPU dedicada está sendo usada.

B1 Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione: Configurações de exibição

B2 Role para baixo e clique em: Configurações gráficas

B3 Em Preferência de desempenho de gráficos, clique em: Procurar

B4 Localize e selecione o executável do produto Autodesk (.exe) (normalmente encontrado em Arquivos de Programas > pasta Autodesk)

B5 Depois de adicionado, clique no aplicativo na lista.

B6 Clique em Opções.

B7 Selecione: Alto desempenho (GPU dedicada)

B8 Clique em Salvar.

B9 Reinicie o produto Autodesk.

R: A aceleração por hardware depende da GPU. Se a GPU, o driver ou a configuração não for totalmente compatível, isso poderá causar falhas, tremulação ou atrasos.

B: Alguns sistemas usam gráficos integrados (iGPU) em vez da GPU dedicada (dGPU) mais poderosa. Isso pode afetar significativamente o desempenho e causar instabilidade.
Etapa 10: Redefinir as configurações do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Use a opção Restaurar configurações padrão no menu Iniciar ou nas ferramentas do produto.

3 Abra novamente o produto.

 Configurações corrompidas ou mal definidas podem causar comportamento inesperado e instabilidade.

Para Mac

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o Mac

1 Clique no menu Apple.

2 Selecione Reiniciar.

3 Reabra o produto Autodesk após a reinicialização.

 A reinicialização limpa os processos temporários do sistema e conflitos de memória que podem estar causando instabilidade.
Etapa 2: Atualizar o produto Autodesk (Mac)

Vá para: https://manage.autodesk.com

1 Entre na conta Autodesk.

2 Vá para Produtos e serviços.

3 Selecione Atualizações do produto.

4 Localize seu produto e versão.

5 Clique em Baixar.

6 Abra o arquivo baixado (.dmg ou instalador).

7 Siga as etapas de instalação.

8 Reinicie o produto.

No macOS, normalmente as atualizações são baixadas por meio da conta Autodesk, e não por meio do Autodesk Access (que é principalmente baseado no Windows).
Etapa 3: Atualizar o macOS e os componentes do sistema

1 Clique no menu Apple.

2 Vá para Configurações do sistema.

3 Selecione Geral > Atualização de software.

4 Instale todas as atualizações disponíveis.

 As atualizações do macOS incluem correções no nível do sistema que melhoram a compatibilidade e o desempenho dos aplicativos.
Etapa 4: Fechar os aplicativos em segundo plano

1 Pressione “Command + Option + Esc”.

2 Selecione todos os aplicativos desnecessários.

3 Clique em “Forçar encerramento”.

4 Inicie novamente o produto Autodesk.

 Os aplicativos em segundo plano podem consumir memória do sistema e recursos da CPU, afetando o desempenho.
Etapa 5: Verificar os requisitos do sistema

1 Clique no menu Apple.

2 Selecione Sobre este Mac.

3 Verifique o seguinte:

- Versão do macOS

- Memória (RAM)

- Chip/processador

4 Verifique a compatibilidade do produto Autodesk, consulte os requisitos do sistema.

 Se o sistema não atender às especificações exigidas, poderão ocorrer falhas ou o desempenho ser lento.
Etapa 6: Testar com um arquivo diferente

1 Abra o produto Autodesk.

2 Crie um novo arquivo ou abra um arquivo de trabalho conhecido.

3 Teste ações básicas.

Determina se o problema é causado por um arquivo corrompido ou complexo.

Se o problema ocorrer apenas com um arquivo, é provável que algo nesse arquivo esteja causando o problema; tente salvar uma nova versão, simplificá-la ou trabalhar em uma cópia local. Se o problema ocorrer em vários arquivos, é mais provável que esteja relacionado ao sistema ou à configuração; portanto, continue trabalhando nas etapas de solução de problemas para atualizar, redefinir e otimizar o ambiente. Se você ainda estiver vendo problemas, especialmente com uma mensagem de erro específica, visite o Hub de suporte da Autodesk para obter ajuda mais direcionada.
Etapa 7: Limpar os arquivos temporários (Mac)

1 Feche todos os aplicativos.

2 Abra o “Finder”.

3 Clique em “Ir > Ir para a pasta”.

4 Insira: ~/Library/Caches

5 Abra a pasta e exclua os arquivos de cache desnecessários (dentro das pastas, não as próprias pastas).

6 Repita para: /Library/Caches

7 Reinicie o Mac.

 Arquivos temporários e de cache podem se acumular com o tempo, consumir espaço do disco e diminuir o desempenho.
Etapa 8: Trabalhar em um arquivo local

1 Copie o arquivo para uma pasta local (Área de trabalho ou Documentos).

2 Abra o arquivo no Mac (não no iCloud ou na rede).

 Os arquivos armazenados na nuvem ou em unidades de rede podem causar atrasos e instabilidade.
Etapa 9: Ajustar as configurações gráficas/de exibição (Mac)

1 Abra o produto Autodesk.

2 Vá para “Preferências/Configurações”.

3 Localize “Configurações gráficas/de exibição” (se disponível).

4 Ajuste o seguinte:

- Reduza os efeitos visuais (se disponível)

- Reduza as configurações de qualidade/desempenho da exibição

5 Reinicie o produto.

Os problemas de desempenho gráfico no Mac normalmente estão vinculados ao comportamento da GPU gerenciada pelo sistema ou às configurações de exibição, e não à seleção manual da GPU.
Etapa 10: Redefinir as configurações do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Reabra o produto mantendo pressionado o atalho de redefinição (se compatível) (varia de acordo com o produto)

3 Use as opções integradas para restaurar as configurações padrão

 Preferências ou configurações corrompidas podem causar falhas ou comportamento inesperado.

Perguntas frequentes

Por que meu produto Autodesk continua apresentando falhas ou congelamento?

As falhas e o congelamento são geralmente causados por:

  • Atualizações de sistema ou de software desatualizadas

  • Problemas de driver gráfico ou de configuração de exibição

  • Arquivos ou instalação corrompidos

  • Recursos do sistema insuficientes

  • Conflitos com outros aplicativos ou plug-ins [autodesk.com]

Como posso saber se o problema é causado por meu arquivo ou por meu sistema?

  • Se o problema ocorrer somente com um arquivo, é provável que seja um problema relacionado ao arquivo

  • Se isso acontecer com vários arquivos, é provável que seja um problema de sistema ou configuração

O que devo fazer se o problema afetar somente um arquivo?

  • Salve o arquivo como uma nova versão

  • Simplifique ou reduza a complexidade do arquivo

  • Tente abrir um backup ou uma versão recuperada

Arquivos corrompidos ou complexos são uma causa comum de falhas e desempenho lento.

Preciso concluir todas as etapas da solução de problemas?

Não, siga as etapas na ordem e pare quando o problema for resolvido.  O artigo foi elaborado para ajudar a isolar progressivamente o problema.

A redefinição de configurações ou a limpeza do cache excluirá meu trabalho?

Não, essas etapas normalmente:

  • Redefinem as preferências ou as configurações

  • Removem os arquivos temporários/de cache

Eles não excluem os arquivos de projeto, mas as configurações personalizadas podem ser redefinidas.

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