Falhas e problemas de desempenho

Erros fatais, congelamentos e desempenho lento podem ocorrer em produtos Autodesk por diversos motivos. Esses problemas estão frequentemente relacionados à configuração do sistema, às configurações gráficas, à complexidade do arquivo ou a conflitos com outro software em execução na máquina. Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como drivers desatualizados, recursos limitados do sistema ou trabalho com arquivos grandes ou corrompidos.
Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de estabilidade e desempenho. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado ao sistema, aos arquivos ou à configuração do software.
A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.