Falhas e problemas de desempenho

Etapa 1: Reiniciar o Mac 1 Clique no menu Apple. 2 Selecione Reiniciar. 3 Reabra o produto Autodesk após a reinicialização. A reinicialização limpa os processos temporários do sistema e conflitos de memória que podem estar causando instabilidade.

Etapa 2: Atualizar o produto Autodesk (Mac) Vá para: https://manage.autodesk.com 1 Entre na conta Autodesk. 2 Vá para Produtos e serviços. 3 Selecione Atualizações do produto. 4 Localize seu produto e versão. 5 Clique em Baixar. 6 Abra o arquivo baixado (.dmg ou instalador). 7 Siga as etapas de instalação. 8 Reinicie o produto. No macOS, normalmente as atualizações são baixadas por meio da conta Autodesk, e não por meio do Autodesk Access (que é principalmente baseado no Windows).

Etapa 3: Atualizar o macOS e os componentes do sistema 1 Clique no menu Apple. 2 Vá para Configurações do sistema. 3 Selecione Geral > Atualização de software. 4 Instale todas as atualizações disponíveis. As atualizações do macOS incluem correções no nível do sistema que melhoram a compatibilidade e o desempenho dos aplicativos.

Etapa 4: Fechar os aplicativos em segundo plano 1 Pressione “Command + Option + Esc”. 2 Selecione todos os aplicativos desnecessários. 3 Clique em “Forçar encerramento”. 4 Inicie novamente o produto Autodesk. Os aplicativos em segundo plano podem consumir memória do sistema e recursos da CPU, afetando o desempenho.

Etapa 5: Verificar os requisitos do sistema 1 Clique no menu Apple. 2 Selecione Sobre este Mac. 3 Verifique o seguinte: - Versão do macOS - Memória (RAM) - Chip/processador 4 Verifique a compatibilidade do produto Autodesk, consulte os requisitos do sistema. Se o sistema não atender às especificações exigidas, poderão ocorrer falhas ou o desempenho ser lento.

Etapa 6: Testar com um arquivo diferente 1 Abra o produto Autodesk. 2 Crie um novo arquivo ou abra um arquivo de trabalho conhecido. 3 Teste ações básicas. Determina se o problema é causado por um arquivo corrompido ou complexo. Se o problema ocorrer apenas com um arquivo, é provável que algo nesse arquivo esteja causando o problema; tente salvar uma nova versão, simplificá-la ou trabalhar em uma cópia local. Se o problema ocorrer em vários arquivos, é mais provável que esteja relacionado ao sistema ou à configuração; portanto, continue trabalhando nas etapas de solução de problemas para atualizar, redefinir e otimizar o ambiente. Se você ainda estiver vendo problemas, especialmente com uma mensagem de erro específica, visite o Hub de suporte da Autodesk para obter ajuda mais direcionada.

Etapa 7: Limpar os arquivos temporários (Mac) 1 Feche todos os aplicativos. 2 Abra o “Finder”. 3 Clique em “Ir > Ir para a pasta”. 4 Insira: ~/Library/Caches 5 Abra a pasta e exclua os arquivos de cache desnecessários (dentro das pastas, não as próprias pastas). 6 Repita para: /Library/Caches 7 Reinicie o Mac. Arquivos temporários e de cache podem se acumular com o tempo, consumir espaço do disco e diminuir o desempenho.

Etapa 8: Trabalhar em um arquivo local 1 Copie o arquivo para uma pasta local (Área de trabalho ou Documentos). 2 Abra o arquivo no Mac (não no iCloud ou na rede). Os arquivos armazenados na nuvem ou em unidades de rede podem causar atrasos e instabilidade.

Etapa 9: Ajustar as configurações gráficas/de exibição (Mac) 1 Abra o produto Autodesk. 2 Vá para “Preferências/Configurações”. 3 Localize “Configurações gráficas/de exibição” (se disponível). 4 Ajuste o seguinte: - Reduza os efeitos visuais (se disponível) - Reduza as configurações de qualidade/desempenho da exibição 5 Reinicie o produto. Os problemas de desempenho gráfico no Mac normalmente estão vinculados ao comportamento da GPU gerenciada pelo sistema ou às configurações de exibição, e não à seleção manual da GPU.