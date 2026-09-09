Problemas de instalação

Etapa 1: Confirmar a compatibilidade do Windows e do hardware 1 Verifique a versão do Windows. 2 Confirme se o produto é compatível com a versão do Windows e os requisitos de hardware. Consulte os Requisitos do sistema. 3 Se não for compatível, instale uma versão compatível do produto ou faça a atualização para uma combinação compatível. Um SO/hardware incompatível é uma causa documentada de falha da instalação no Windows.

Etapa 2: Instalar as atualizações pendentes do Windows e reiniciar 1 Abra Configurações. 2 Vá para Atualização do Windows. 3 Instale todas as atualizações pendentes. 4 Reinicie o computador (algumas atualizações exigem várias reinicializações). 5 Tente usar o instalador da Autodesk novamente. As atualizações ou reinicializações pendentes do sistema operacional podem impedir que o instalador da Autodesk seja iniciado ou concluído.

Etapa 3: Executar o instalador como administrador 1 Localize o arquivo do instalador (geralmente setup.exe ou um executável do instalador criado pela Autodesk). 2 Clique com o botão direito do mouse no arquivo. 3 Selecione “Executar como administrador”. 4 Aprove o prompt do Controle de conta de usuário. 5 Tente instalar novamente. Permissões insuficientes podem impedir que o instalador inicie ou grave os arquivos necessários.

Etapa 4: Desativar temporariamente as ferramentas de antivírus/segurança 1 Desative temporariamente a proteção antivírus (ou peça à TI para fazer isso, se necessário). 2 Execute o instalador da Autodesk novamente. 3 Reative o antivírus quando a instalação for concluída. O software de segurança pode bloquear processos do instalador ou colocar em quarentena os componentes do instalador durante a instalação.

Etapa 5: Alternar o método de download (Instalação versus Download versus Download direto versus Instalação personalizada) 1 Entre na conta Autodesk e abra a área Produtos e serviços. 2 Escolha um método de download diferente para o mesmo produto (por exemplo, use Baixar em vez de Instalar, ou Download direto, se disponível). Veja Instalar seu produto. 3 Baixe novamente o instalador e tente novamente. Diferentes métodos de download são projetados para diferentes casos de uso (dispositivo único versus off-line versus tempo flexível), e os métodos de alternância podem ajudar a contornar problemas de criação de download/instalador.

Etapa 6: Limpar os arquivos de instalação temporários (correção comum para pacotes corrompidos) 1 Exclua o conteúdo de: C:\Autodesk\WI 2 Limpe a pasta temporária do usuário: C:\Usuários\\AppData\Local\Temp 3 Esvazie a pasta de cache do ODIS: C:\Usuários\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 4 Se você não conseguir ver “AppData”, ative arquivos e pastas ocultos e tente novamente 5 Tente usar o instalador novamente. Os dados do instalador em cache ou parcialmente baixados podem ficar corrompidos, impedindo que a interface do usuário do instalador apareça ou que a instalação seja concluída.

Etapa 7: Reinstalar o componente do instalador da Autodesk (ODIS/AdODIS) Isso só é relevante para produtos que usam a “Nova experiência de instalação” (geralmente versão 2022 e mais recentes). Etapas: 1 Vá até: C:\Arquivos de Programas\Autodesk\AdODIS\V1 2 Clique com o botão direito do mouse em “"RemoveODIS.exe” e escolha “Executar como administrador”. 3 Após a remoção, baixe o arquivo mais recente do “AdODIS-installer.exe” (instalador do ODIS) e execute-o como administrador. 4 Reinicie o computador. 5 Repita a instalação do produto Autodesk. O Serviço de instalação sob demanda (ODIS/AdODIS) gerencia a instalação dos produtos mais recentes. Se estiver desatualizado ou corrompido, os instaladores poderão não ser iniciados ou apresentar erro durante a instalação.

Etapa 8: Remover entradas de registro bloqueadas do “Depurador” (o instalador não é executado/fecha instantaneamente) 1 Pressione “Windows + R”, digite regedit e execute como administrador. 2 Navegue até: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 3 Procure executáveis relacionados a Autodesk/ODIS (exemplo indicado: AdskAccessServiceHost.exe). 4 Se você vir um valor “Depurador” com “Bloqueado”, exclua o valor “Depurador”. 5 Repita para outros executáveis relacionados ao ODIS listados no caminho de instalação do ODIS. 6 Reinicie o computador e tente instalar novamente. As entradas do depurador bloqueadas podem impedir que os instaladores e os serviços do instalador sejam iniciados.

Etapa 9: Verificar as restrições de rede/proxy e URLs necessárias 1 Se você estiver usando VPN/proxy/firewall corporativo, tente desativar temporariamente a VPN para testar, se possível. 2 Verifique se as URLs/protocolos da Autodesk necessários são permitidos (trabalhe com a TI, se necessário). 3 Repita a instalação após a confirmação do acesso à rede. As restrições de rede podem bloquear os componentes e serviços do instalador necessários para baixar, verificar ou concluir a configuração.

Etapa 10: Liberar o espaço em disco 1 Verifique se você tem espaço em disco livre suficiente para: a pasta de extração do instalador, os arquivos temporários, a instalação do produto final 2 Repita a instalação. Espaço insuficiente em disco é uma causa direta de falhas na instalação.

Etapa 11: Executar uma desinstalação completa e reinstalar (Windows) 1 Execute uma desinstalação completa do software Autodesk. Consulte Desinstalação completa da Autodesk. 2 Reinicie o sistema. 3 Baixe o instalador novamente na conta Autodesk. 4 Reinstale. Uma desinstalação padrão pode deixar resíduos de uma instalação anterior que impedem novas instalações. A Autodesk observa especificamente que, quando os resíduos não podem ser removidos por meio da desinstalação normal ou do solucionador de problemas da Microsoft, pode ser necessária uma desinstalação completa antes da reinstalação.