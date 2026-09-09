Solucione problemas de instalação, problemas de ativação de licença, falhas e problemas de arquivos.

Problemas de instalação

Os erros de instalação podem ocorrer em produtos Autodesk por diversos motivos. Esses problemas geralmente estão relacionados a atualizações do sistema, permissões de usuário, software de segurança, componentes de instalação corrompidos, restrições de rede ou downloads incompletos/corrompidos. Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como atualizações pendentes do sistema operacional com interferência de antivírus ou um serviço de instalador desatualizado/corrompido com um pacote de download danificado.

 

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver rapidamente as falhas de instalação mais comuns. Seguindo as etapas em ordem e tentando novamente a instalação após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado ao dispositivo, aos componentes do instalador, ao método de download ou às restrições de ambiente.

 

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.

Para Windows

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Confirmar a compatibilidade do Windows e do hardware

1 Verifique a versão do Windows. 

2 Confirme se o produto é compatível com a versão do Windows e os requisitos de hardware. Consulte os Requisitos do sistema.  

3 Se não for compatível, instale uma versão compatível do produto ou faça a atualização para uma combinação compatível. 

 Um SO/hardware incompatível é uma causa documentada de falha da instalação no Windows.
Etapa 2: Instalar as atualizações pendentes do Windows e reiniciar

1 Abra Configurações. 

2 Vá para Atualização do Windows. 

3 Instale todas as atualizações pendentes. 

4 Reinicie o computador (algumas atualizações exigem várias reinicializações). 

5 Tente usar o instalador da Autodesk novamente. 

 As atualizações ou reinicializações pendentes do sistema operacional podem impedir que o instalador da Autodesk seja iniciado ou concluído.
Etapa 3: Executar o instalador como administrador

1 Localize o arquivo do instalador (geralmente setup.exe ou um executável do instalador criado pela Autodesk). 

2 Clique com o botão direito do mouse no arquivo. 

3 Selecione “Executar como administrador”. 

4 Aprove o prompt do Controle de conta de usuário. 

5 Tente instalar novamente.  

 Permissões insuficientes podem impedir que o instalador inicie ou grave os arquivos necessários.
Etapa 4: Desativar temporariamente as ferramentas de antivírus/segurança

1 Desative temporariamente a proteção antivírus (ou peça à TI para fazer isso, se necessário). 

2 Execute o instalador da Autodesk novamente. 

3 Reative o antivírus quando a instalação for concluída.  

 O software de segurança pode bloquear processos do instalador ou colocar em quarentena os componentes do instalador durante a instalação.
Etapa 5: Alternar o método de download (Instalação versus Download versus Download direto versus Instalação personalizada)

1 Entre na conta Autodesk e abra a área Produtos e serviços. 

2 Escolha um método de download diferente para o mesmo produto (por exemplo, use Baixar em vez de Instalar, ou Download direto, se disponível). Veja Instalar seu produto

3 Baixe novamente o instalador e tente novamente.

 Diferentes métodos de download são projetados para diferentes casos de uso (dispositivo único versus off-line versus tempo flexível), e os métodos de alternância podem ajudar a contornar problemas de criação de download/instalador.
Etapa 6: Limpar os arquivos de instalação temporários (correção comum para pacotes corrompidos)

1 Exclua o conteúdo de: C:\Autodesk\WI

2 Limpe a pasta temporária do usuário: C:\Usuários\\AppData\Local\Temp 

3 Esvazie a pasta de cache do ODIS: C:\Usuários\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Se você não conseguir ver “AppData”, ative arquivos e pastas ocultos e tente novamente

5 Tente usar o instalador novamente. 

 Os dados do instalador em cache ou parcialmente baixados podem ficar corrompidos, impedindo que a interface do usuário do instalador apareça ou que a instalação seja concluída.
Etapa 7: Reinstalar o componente do instalador da Autodesk (ODIS/AdODIS)

Isso só é relevante para produtos que usam a “Nova experiência de instalação” (geralmente versão 2022 e mais recentes).   Etapas: 

1 Vá até: C:\Arquivos de Programas\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Clique com o botão direito do mouse em “"RemoveODIS.exe” e escolha “Executar como administrador”. 

3 Após a remoção, baixe o arquivo mais recente do “AdODIS-installer.exe” (instalador do ODIS) e execute-o como administrador. 

4 Reinicie o computador. 

5 Repita a instalação do produto Autodesk. 

 O Serviço de instalação sob demanda (ODIS/AdODIS) gerencia a instalação dos produtos mais recentes. Se estiver desatualizado ou corrompido, os instaladores poderão não ser iniciados ou apresentar erro durante a instalação.
Etapa 8: Remover entradas de registro bloqueadas do “Depurador” (o instalador não é executado/fecha instantaneamente)

1 Pressione “Windows + R”, digite regedit e execute como administrador. 

2 Navegue até: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Procure executáveis relacionados a Autodesk/ODIS (exemplo indicado: AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Se você vir um valor “Depurador” com “Bloqueado”, exclua o valor “Depurador”. 

5 Repita para outros executáveis relacionados ao ODIS listados no caminho de instalação do ODIS. 

6 Reinicie o computador e tente instalar novamente.  

 As entradas do depurador bloqueadas podem impedir que os instaladores e os serviços do instalador sejam iniciados.
Etapa 9: Verificar as restrições de rede/proxy e URLs necessárias

1 Se você estiver usando VPN/proxy/firewall corporativo, tente desativar temporariamente a VPN para testar, se possível. 

2 Verifique se as URLs/protocolos da Autodesk necessários são permitidos (trabalhe com a TI, se necessário). 

3 Repita a instalação após a confirmação do acesso à rede.

 As restrições de rede podem bloquear os componentes e serviços do instalador necessários para baixar, verificar ou concluir a configuração.
Etapa 10: Liberar o espaço em disco

1 Verifique se você tem espaço em disco livre suficiente para: a pasta de extração do instalador, os arquivos temporários, a instalação do produto final

2 Repita a instalação. 

 Espaço insuficiente em disco é uma causa direta de falhas na instalação.
Etapa 11: Executar uma desinstalação completa e reinstalar (Windows)

1 Execute uma desinstalação completa do software Autodesk. Consulte Desinstalação completa da Autodesk.  

2 Reinicie o sistema. 

3 Baixe o instalador novamente na conta Autodesk. 

4 Reinstale. 

 Uma desinstalação padrão pode deixar resíduos de uma instalação anterior que impedem novas instalações. A Autodesk observa especificamente que, quando os resíduos não podem ser removidos por meio da desinstalação normal ou do solucionador de problemas da Microsoft, pode ser necessária uma desinstalação completa antes da reinstalação.
Etapa 12: Se as instalações continuarem falhando, tente usar um novo perfil de administrador local do Windows

1 Crie uma nova conta de administrador local do Windows. 

2 Faça login nessa conta. 

3 Baixe o instalador novamente (download recente). 

4 Tente instalar novamente.  

 Um perfil do Windows corrompido ou restrito pode impedir que os instaladores criem pastas, gravem arquivos ou iniciem a interface do usuário corretamente.

Para Mac

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Confirmar a compatibilidade do macOS e do hardware

1 Verifique a versão do macOS. 

2 Confirme se o produto é compatível com a versão do macOS e os requisitos de hardware. Consulte Requisitos do sistema.  

3 Se não for compatível, instale uma versão compatível do produto ou faça a atualização para uma combinação compatível.

 Um SO/hardware incompatível é uma causa documentada de falha da instalação no macOS.
Etapa 2: Verificar se você está instalando o instalador completo do produto (não um pacote somente de atualização)

1 Verifique o nome do arquivo baixado. 

2 Se ele se parecer com um pacote de atualização, baixe o instalador completo na conta Autodesk. 

3 Instale o produto completo primeiro e aplique as atualizações depois. [autodesk.com

 Podem ocorrer erros no macOS quando os usuários tentam instalar uma atualização individual sem o produto base instalado. 
Etapa 3: Tentar instalar por meio de uma conta de administrador

1 Confirme se você está conectado a um usuário Administrador do macOS. 

2 Se necessário, crie uma nova conta de administrador e faça a instalação por meio dessa conta.

 Permissões limitadas ou um perfil de usuário restrito podem impedir a instalação.
Etapa 4: Iniciar o macOS no Modo de segurança e tentar novamente

1 Inicie o Mac no Modo de segurança. 

2 Repita a instalação.

 O Modo de segurança pode ajudar a identificar conflitos de componentes de terceiros (incluindo fontes ou serviços em segundo plano) que impedem a execução dos instaladores.
Etapa 5: Executar uma desinstalação completa e reinstalar

1 Execute uma desinstalação completa do software Autodesk. Consulte Desinstalação completa da Autodesk

2 Reinicie o Mac. 

3 Baixe o instalador novamente na conta Autodesk. 

4 Reinstale.

 Os arquivos remanescentes de instalações anteriores são uma causa documentada de falhas de instalação repetidas.

Perguntas frequentes

Por que o instalador não faz nada quando clico em setup.exe/no instalador?

Algumas causas comuns são: 

  • Atualizações do sistema operacional pendentes ou reinicialização do sistema necessária 

  • Permissões de usuário insuficientes (não está em execução como administrador) 

  • O software antivírus ou de segurança está bloqueando o instalador 

  • Componentes do instalador corrompidos ou desatualizados (ODIS/AdODIS)

     

Qual método de download devo usar na conta Autodesk?

A Autodesk oferece vários métodos de download, dependendo de suas necessidades: 

  • Instalação: melhor para instalações rápidas em um único dispositivo 

  • Download: primeiro baixa e depois instala (mais confiável) 

  • Download direto: instalador off-line (bom para redes instáveis) 

  • Instalação personalizada: usada para implantações ou ambientes gerenciados

Use um método diferente se a instalação falhar; isso geralmente resolve o problema.

Por que estou vendo “O download do produto consiste em vários arquivos…” ou partes ausentes?

Normalmente, isso indica que o download está incompleto:

  • Um ou mais arquivos necessários não foram baixados 

  • Os arquivos não estão na mesma pasta 

  • O navegador bloqueou parte do download (pop-ups, segurança etc.) 

Correção: 

  • Assegure-se de que todos os arquivos sejam baixados completamente 

  • Mantenha todos os arquivos na mesma pasta 

  • Tente um método de download diferente 

O que é o ODIS/AdODIS e por que isso é importante?

O ODIS (Serviço de instalação sob demanda) gerencia a instalação de produtos Autodesk mais recentes.

Ele lida com a configuração do instalador, as dependências e o fluxo de trabalho da instalação.

Se o ODIS estiver: 

  • Obsoleto 

  • Corrompido 

  • Ausente

O instalador poderá: 

  • Não ser iniciado

  • Fechar imediatamente

  • Falhar com erros (por exemplo, Erro 4000) 

Por que recebo o Erro 4000?

Esse erro está associado a sistemas instaladores mais recentes da Autodesk e é comumente causado por:

  • Componentes do instalador corrompidos (ODIS/AdODIS)

  • Pasta Documentos públicos ausente ou configurada incorretamente

  • Interferência de software antivírus ou de segurança 

Por que o macOS indica “falha na instalação” ou “Não é possível abrir o instalador”?

Isso pode acontecer se:

  • Você baixou um pacote de atualização em vez do instalador completo 

  • O produto base ainda não está instalado

  • Você não tem permissões suficientes

  • A versão ou o hardware do macOS não é compatível

Sempre instale o produto completo primeiro e, em seguida, aplique as atualizações.

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