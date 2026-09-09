Solucione problemas de instalação, problemas de ativação de licença, falhas e problemas de arquivos.

Problemas de ativação de licenças ou limite de dispositivos

Problemas de ativação de licenças ou limite de dispositivos podem ocorrer em produtos Autodesk por vários motivos. Esses problemas geralmente estão relacionados à configuração da conta, aos limites de uso do dispositivo, à conectividade de rede ou aos componentes de licenciamento no sistema. Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como estar conectado em vários dispositivos, serviços de licenciamento desatualizados ou acesso restrito aos servidores da Autodesk.

 

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de ativação de licenças e problemas de limite de dispositivos. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado à conta, ao uso do dispositivo ou à configuração do sistema.

 

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.

Para Windows

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o sistema

1 Reinicie o computador.

2 Reabra o produto Autodesk.

 Limpa as sessões de licenciamento em cache e redefine os serviços.
Etapa 2: Sair e voltar a entrar

1 Abra o produto Autodesk.

2 Clique no perfil ou ícone de usuário.

3 Selecione “Sair”.

4 Feche e reabra o projeto. Entre novamente.

 Atualizar a sessão resolve problemas de autenticação temporários.
Etapa 3: Verificar o limite de dispositivos

1 Feche os produtos Autodesk em todos os outros dispositivos.

2 Certifique-se de que eles não estejam sendo executados em segundo plano.

3 Inicie o produto novamente no dispositivo atual.

 Somente uma sessão ativa é permitida de cada vez. Estar conectado em outro lugar pode acionar erros de limite de dispositivos.
Etapa 4: Verificar a atribuição da licença

1 Vá para: https://manage.autodesk.com.

2 Entre na conta Autodesk.

3 Vá para “Produtos e serviços”.

4 Confirme se o produto foi atribuído à conta.

 Uma licença ausente ou expirada impedirá a ativação.
Etapa 5: Verificar o serviço de licenciamento da Autodesk

1 Pressione “Windows + R”.

2 Digite: services.msc

3 Pressione Enter.

4 Localize “Serviço de Licenciamento de Desktop da Autodesk”.

5 Certifique-se do seguinte:

- O status está em execução

- O tipo de inicialização é automático

6 Caso contrário, clique com o botão direito do mouse e selecione Iniciar.

 Esse serviço é necessário para a validação da licença. Se não estiver em execução, a ativação falhará.
Etapa 6: Verificar se o Serviço de Licenciamento de Desktop da Autodesk está atualizado

1 Baixe e instale a versão mais recente do Serviço de Licenciamento de Desktop da Autodesk.

 Componentes de licenciamento desatualizados podem causar erros de ativação.
Etapa 7: Garantir que os componentes de login estejam atualizados

1 Atualize os componentes de login.

- Versões 2024 e mais recentes do produto Autodesk

 

Baixe e instale a versão mais recente do Autodesk Identity Manager

 

- Versões 2020-2023 dos produtos Autodesk

 

Baixe e instale a versão mais recente ou o Autodesk Single Sign-On Component

 Esses componentes lidam com a autenticação. Versões desatualizadas podem impedir o login ou a ativação.
Etapa 8: Verificar a rede e as URLs necessárias da Autodesk

1 Garanta o acesso às URLs necessárias para que o licenciamento da Autodesk funcione.

2 Desative a VPN ou o firewall temporariamente.

3 Tente entrar novamente.

4 Entre em contato com a equipe de TI se estiver em uma rede corporativa.

 O bloqueio do acesso da rede aos servidores da Autodesk impedirá a validação da licença.
Etapa 9: Fechar os processos da Autodesk em segundo plano

1 Pressione “Ctrl + Shift + Esc”.

2 Abra o Gerenciador de tarefas.

3 Encerre todos os processos relacionados à Autodesk.

4 Reinicie o produto.

 Processos travados podem bloquear a atualização do licenciamento.
Etapa 10: Atualizar o produto Autodesk

1 Abra o menu Iniciar do Windows.

2 Procure e abra o Autodesk Access.

3 Na seção Atualizações, revise a lista de atualizações disponíveis.

4 Clique em Atualizar ao lado de cada produto que você deseja atualizar.

5 Aguarde até que a instalação seja concluída.

6 Reinicie o produto Autodesk.

O Autodesk Access é um aplicativo de desktop projetado para instalar atualizações de forma rápida e fácil diretamente do sistema, sem a necessidade de baixá-las manualmente.

 

Observação: As atualizações podem ser acessadas por meio do Autodesk Access ou baixando-as por meio da conta Autodesk. Para obter informações mais detalhadas, consulte Atualizar seu software.

Para Mac

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o Mac

Clique no menu Apple

Selecione Reiniciar

Reabra o produto

 Limpa as sessões em cache e atualiza os processos do sistema.
Etapa 2: Sair e voltar a entrar

Abra o produto Autodesk.

Clique no ícone do perfil ou usuário.

Selecione “Sair”.

Feche e reabra o produto.

Entre novamente.

 Resolve problemas de sessão e de autenticação.
Etapa 3: Verificar o limite de dispositivos

Feche os produtos Autodesk em todos os outros dispositivos.

Certifique-se de que eles não estejam sendo executados em segundo plano.

Inicie o produto novamente no dispositivo atual.

 Somente uma sessão ativa é permitida de cada vez. Estar conectado em outro lugar pode acionar erros de limite de dispositivos.
Etapa 4: Verificar a atribuição da licença

Vá para: https://manage.autodesk.com.

Entre na conta Autodesk.

Vá para “Produtos e serviços”.

Confirme se o produto está atribuído à conta.

 Uma licença ausente ou expirada impedirá a ativação.
Etapa 5: Garantir que os componentes de login estejam atualizados

Entre em https://manage.autodesk.com

Instale todas as atualizações disponíveis para os produtos Autodesk instalados.

Reinicie o produto.

 Os componentes de licenciamento e de login são fornecidos com o produto no macOS.
Etapa 6: Verificar a rede e as URLs necessárias da Autodesk

Garanta o acesso às URLs necessárias para que o licenciamento da Autodesk funcione.

Desative a VPN ou o firewall temporariamente.

Tente entrar novamente.

Entre em contato com a equipe de TI se estiver em uma rede corporativa.

 O bloqueio do acesso da rede aos servidores da Autodesk impedirá a validação da licença.
Etapa 7: Fechar os aplicativos em segundo plano

Pressione “Command + Option + Esc”.

Force o encerramento dos aplicativos da Autodesk.

Reinicie o produto.

 Processos em segundo plano podem bloquear a atualização do licenciamento.

Perguntas frequentes

Por que estou vendo um erro “limite de dispositivos atingido”?

Normalmente, isso significa que o produto já está em execução em outro dispositivo. Feche-o em outros dispositivos e tente novamente.

 

Como faço para corrigir problemas de limite de dispositivos?

  • Saia dos outros dispositivos

  • Feche todas as sessões ativas

  • Entre novamente

Por que não consigo ativar minha licença?

Algumas causas comuns são:

  • Nenhuma licença foi atribuída à conta

  • Assinatura expirada

  • O serviço de licenciamento não está em execução (Windows)

  • Componentes de identidade ou licenciamento desatualizados

  • Acesso à rede bloqueado

Como verifico se tenho uma licença válida?

Entre na conta Autodesk e verifique em “Produtos e serviços”.

Preciso de acesso à Internet para usar os produtos Autodesk?

Sim, na maioria das validações on-line, após a validação da licença, o produto pode funcionar off-line por 30 dias. Após um período de 30 dias off-line, será necessário acesso à Internet para entrar novamente e validar a licença.

O logout ou a solução de problemas de licenciamento excluirá meu trabalho?

Não, essas etapas afetam apenas o licenciamento e a autenticação, não os arquivos.

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