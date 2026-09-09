Problemas de ativação de licenças ou limite de dispositivos podem ocorrer em produtos Autodesk por vários motivos. Esses problemas geralmente estão relacionados à configuração da conta, aos limites de uso do dispositivo, à conectividade de rede ou aos componentes de licenciamento no sistema. Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como estar conectado em vários dispositivos, serviços de licenciamento desatualizados ou acesso restrito aos servidores da Autodesk.

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de ativação de licenças e problemas de limite de dispositivos. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado à conta, ao uso do dispositivo ou à configuração do sistema.

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.