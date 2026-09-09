Solucione problemas de instalação, problemas de ativação de licença, falhas e problemas de arquivos.

Complementos e extensões em produtos Autodesk

Os complementos e as extensões aprimoram os produtos Autodesk, fornecendo funcionalidade e personalização adicionais. No entanto, às vezes eles podem causar problemas como falhas, recursos ausentes ou comportamento inesperado se estiverem desatualizados, forem incompatíveis ou conflitantes com outras extensões.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como problemas de compatibilidade de versões, interação entre várias extensões ou configuração residual de instalações anteriores.

 

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver problemas de complementos e extensões. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema é causado por um determinado complemento, configuração ou interação do sistema.

 

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.

Para Windows

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Desativar todos os complementos e extensões

1 Abra o produto Autodesk.

2 Navegue até o gerenciador de complementos ou extensões (a localização varia de acordo com o produto).

3 Desative todos os complementos.

4 Feche e reabra o projeto.

5 Teste o problema novamente.

 Isso confirma se o problema é causado por um complemento ou uma extensão, e não pelo produto principal.
Etapa 2: Reativar complementos um a um

1 Reabra o produto Autodesk.

2 Ative um complemento de cada vez.

3 Reinicie o produto após ativar cada complemento.

4 Teste o recurso ou o fluxo de trabalho após cada alteração.

 Isso ajuda a identificar qual complemento específico está causando o problema.
Etapa 3: Verificar a compatibilidade do complemento com a versão do produto

1 Identifique a versão do produto Autodesk.

2 Verifique a documentação ou a origem do complemento.

3 Confirme se o complemento é compatível com a versão do produto.

4 Desative todos os complementos incompatíveis ou desatualizados.

 Os complementos criados para versões mais antigas podem não funcionar corretamente com versões mais recentes do produto.
Etapa 4: Atualizar complementos e extensões

1 Abra a origem do complemento (Autodesk App Store ou fornecedor terceirizado).

2 Verifique se há atualizações disponíveis.

3 Baixe e instale a versão mais recente.

4 Reinicie o produto Autodesk.

 As atualizações geralmente incluem correções de erros e melhorias de compatibilidade.
Etapa 5: Remover ou desinstalar complementos problemáticos

1 Abra “Aplicativos e Recursos”.

2 Localize o complemento ou a extensão.

3 Selecione e desinstale.

4 Reinicie o sistema.

5 Abra novamente o produto Autodesk.

 A remoção de um complemento defeituoso ou incompatível resolve conflitos e restaura a estabilidade.
Etapa 6: Verificar se há complementos duplicados ou conflitantes

1 Revise todos os complementos instalados.

2 Procure: várias versões do mesmo complemento e complementos que executem funções semelhantes

3 Desative ou remova duplicatas.

 Complementos conflitantes podem interferir uns nos outros e causar comportamento inesperado.
Etapa 7: Redefinir as configurações do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Abra o menu Iniciar do Windows.

3 Procure o nome do produto, seguido por: Redefinir configurações para o padrão.

4 Selecione a opção de redefinição.

5 Confirme a redefinição.

6 Reinicie o produto.

 Limpa as configurações residuais do complemento e restaura o comportamento padrão.
Etapa 8: Reiniciar o sistema

1 Reinicie o computador.

2 Reabra o produto Autodesk.

3 Teste a funcionalidade novamente.

 Garante que todas as alterações entrem em vigor e limpa os processos em cache.

Para Mac

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Desativar todos os complementos e extensões

1 Abra o produto Autodesk.

2 Localize os complementos ou as configurações das extensões.

3 Desative todas as extensões.

4 Reinicie o produto.

5 Teste a funcionalidade.

 Isso confirma se o problema é causado por um complemento ou uma extensão, e não pelo produto principal.
Etapa 2: Reativar as extensões individualmente

1 Ative uma extensão de cada vez.

2 Reinicie o produto após cada uma. Teste o recurso.

 Isso ajuda a identificar qual complemento específico está causando o problema.
Etapa 3: Verificar compatibilidade

1 Identifique a versão do produto Autodesk.

2 Verifique a documentação ou a origem do complemento.

3 Confirme se o complemento é compatível com a versão do produto.

4 Desative todos os complementos incompatíveis ou desatualizados.

 Os complementos criados para versões mais antigas podem não funcionar corretamente com versões mais recentes do produto.
Etapa 4: Atualizar complementos e extensões

1 Abra a origem do complemento (Autodesk App Store ou fornecedor terceirizado).

2 Verifique se há atualizações disponíveis.

3 Baixe e instale a versão mais recente.

4 Reinicie o produto Autodesk.

 As atualizações geralmente incluem correções de erros e melhorias de compatibilidade.
Etapa 5: Remover ou desinstalar complementos problemáticos

1 Localize os arquivos ou aplicativos das extensões.

2 Remova-os ou desinstale-os.

3 Reinicie o Mac.

 A remoção de um complemento defeituoso ou incompatível resolve conflitos e restaura a estabilidade.
Etapa 6: Redefinir as configurações do produto

1 Feche o produto.

2 Redefina as preferências (varia de acordo com o produto).

3 Reabra e teste.

 Limpa as configurações restantes das extensões.

Perguntas frequentes

Por que meu produto começou a falhar após a instalação de um complemento?

Isso geralmente é causado por:

  • Complementos incompatíveis

  • Conflitos entre várias extensões

  • Versões de plug-ins desatualizadas

Por que um recurso está ausente ou não está funcionando?

Isso pode ocorrer se:

  • Um complemento está substituindo a funcionalidade padrão

  • A extensão não foi carregada corretamente

  • Há um problema de compatibilidade

Posso usar vários complementos juntos?

Sim, mas:

  • Alguns complementos podem entrar em conflito

  • A sobreposição de funcionalidades pode causar comportamento inesperado

Como posso saber qual complemento está causando o problema?

Desative todos os complementos e reative-os, um de cada vez, para identificar a origem.

É necessário remover complementos para corrigir problemas?

Nem sempre. Atualizá-los ou desativá-los pode resolver o problema sem removê-los.

A desinstalação de complementos excluirá meu trabalho?

Não, os complementos afetam funcionalidades, não os arquivos de projeto.

Ver mais Perguntas frequentes

Precisa de ajuda? Pergunte ao Autodesk Assistant!

O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.

Pergunte ao Assistant

Qual é o seu nível de suporte?

Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.

Visualizar níveis de suporte