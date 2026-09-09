Complementos e extensões em produtos Autodesk

Os complementos e as extensões aprimoram os produtos Autodesk, fornecendo funcionalidade e personalização adicionais. No entanto, às vezes eles podem causar problemas como falhas, recursos ausentes ou comportamento inesperado se estiverem desatualizados, forem incompatíveis ou conflitantes com outras extensões.

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como problemas de compatibilidade de versões, interação entre várias extensões ou configuração residual de instalações anteriores.

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver problemas de complementos e extensões. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema é causado por um determinado complemento, configuração ou interação do sistema.

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.