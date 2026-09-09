Problemas de acesso à nuvem e de sincronização em produtos Autodesk

Problemas de acesso à nuvem e sincronização podem ocorrer em produtos Autodesk ao trabalhar com o Forma Data Management, o BIM 360, o Autodesk Forma ou outros fluxos de trabalho conectados à nuvem. Esses problemas geralmente estão relacionados a permissões, conectividade de rede, configuração do projeto ou comportamento de sincronização entre o sistema local e a nuvem.

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como permissões de acesso ausentes, operações de arquivos grandes, latência de rede ou componentes de sincronização desatualizados.

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver as causas mais comuns de problemas de acesso à nuvem e sincronização. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado à conta, ao acesso ao projeto, ao processo de sincronização ou à configuração do sistema.

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.