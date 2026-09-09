Solucione problemas de instalação, problemas de ativação de licença, falhas e problemas de arquivos.

Problemas de acesso à nuvem e de sincronização em produtos Autodesk

Problemas de acesso à nuvem e sincronização podem ocorrer em produtos Autodesk ao trabalhar com o Forma Data Management, o BIM 360, o Autodesk Forma ou outros fluxos de trabalho conectados à nuvem. Esses problemas geralmente estão relacionados a permissões, conectividade de rede, configuração do projeto ou comportamento de sincronização entre o sistema local e a nuvem.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como permissões de acesso ausentes, operações de arquivos grandes, latência de rede ou componentes de sincronização desatualizados.

 

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver as causas mais comuns de problemas de acesso à nuvem e sincronização. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado à conta, ao acesso ao projeto, ao processo de sincronização ou à configuração do sistema.

 

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.

Para Windows

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o sistema

1 Reinicie o computador

2 Inicie o produto Autodesk novamente

 Redefine os processos de sincronização e limpa os problemas temporários.
Etapa 2: Sair e voltar a entrar

1 Abra o produto Autodesk ou o Desktop Connector.

2 Saia da conta Autodesk.

3 Feche e reabra o produto.

4 Entre novamente.

 Atualiza a autenticação e garante que a conta seja sincronizada corretamente com os serviços em nuvem.
Etapa 3: Verificar o acesso e as permissões do projeto na nuvem

1 Vá para o Forma Data Management/BIM 360 usando um navegador da Web

2 Abra o projeto

3 Confirme se:

- Você consegue ver pastas e arquivos

- Você consegue abrir ou baixar arquivos

4 Se não conseguir:

- Entre em contato com o administrador do projeto

- Peça que verifiquem seu acesso

 Os problemas de acesso à nuvem geralmente são causados por permissões ausentes ou incorretas.
Etapa 4: Confirmar a conta e o projeto corretos

1 Abra o produto Autodesk.

2 Verifique se você está conectado à conta Autodesk correta.

3 Selecione a conta ou o hub de nuvem correto.

4 Abra o projeto correto.

 O uso da conta ou do hub errado pode impedir o acesso aos projetos na nuvem.
Etapa 5: Verificar o status do Desktop Connector

1 Localize o ícone do Autodesk Desktop Connector.

2 Confirme se ele está em execução.

3 Verifique se há ícones de status de sincronização:

Verde → Sincronizado

Azul → Sincronização em andamento

Vermelho → Falha

 O Desktop Connector gerencia a sincronização entre o sistema local e o armazenamento na nuvem.
Etapa 6: Verificar se o Desktop Connector está atualizado

1 Abra o Autodesk Access

2 Verifique se há atualizações do Desktop Connector

3 Instale a versão mais recente

4 Reinicie o sistema

 As versões mais recentes incluem melhorias de confiabilidade e correções de erros para o comportamento de sincronização.
Etapa 7: Verificar problemas de sincronização (arquivos não sincronizados/travados)

1 Procure arquivos marcados como:

- Sincronização pendente

- Falha na sincronização

2 Tente:

- Editar e salvar o arquivo novamente

- Atualizar manualmente o Desktop Connector

3 Reinicie o Desktop Connector.

 Os arquivos podem ficar presos na sincronização devido a problemas de cache ou operações interrompidas.
Etapa 8: Reduzir a complexidade do arquivo ou o tamanho do lote

1 Evite carregar ou modificar um grande número de arquivos de uma só vez

2 Carregue arquivos em lotes menores

3 Aguarde até que uma sincronização seja concluída antes de iniciar outra

 Grandes operações simultâneas podem causar falhas ou atrasos na sincronização.
Etapa 9: Verificar a configuração de arquivos e pastas

1 Revise os nomes das pastas no projeto da nuvem.

2 Certifique-se de que eles não contenham:

- Espaços à esquerda

- Espaços à direita

3 Evite renomear pastas do sistema.

 Nomes de pastas inválidos ou problemas de estrutura podem impedir a sincronização.
Etapa 10: Verificar a conexão e o desempenho da rede

1 Teste a velocidade da Internet

2 Tente uma rede diferente (se disponível)

3 Desative a VPN temporariamente

4 Tente sincronizar novamente

 Condições de rede lentas ou instáveis podem interromper a sincronização e o acesso à nuvem.
Etapa 11: Verificar se há interrupções de serviço

1 Verifique o status do serviço na nuvem da Autodesk no Autodesk Health Dashboard.

2 Tente acessar os projetos por meio de um navegador

3 Aguarde e tente novamente mais tarde se o problema persistir

 Os serviços em nuvem podem estar temporariamente indisponíveis devido a interrupções.

Para Mac

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o Mac

1 Reinicie o Mac

2 Reabra o produto Autodesk

 Limpa as sessões em cache e atualiza os processos do sistema.
Etapa 2: Sair e voltar a entrar

1 Abra o produto Autodesk.

2 Clique no perfil ou ícone de usuário.

3 Selecione “Sair”.

4 Feche e reabra o projeto.

5 Entre novamente.

 Resolve problemas de sessão e de autenticação. Soluciona problemas de autenticação e de sessão.
Etapa 3: Verificar o acesso à nuvem no navegador

1 Vá para o Forma Data Management/BIM 360.

2 Abra o projeto.

3 Confirme se é possível acessar os arquivos.

 Confirma se o problema está relacionado à conta ou é específico do aplicativo.
Etapa 4: Verificar as permissões

1 Confirme que você tem acesso ao projeto.

2 Entre em contato com o administrador do projeto, se necessário.

3 Peça para remover e adicionar novamente sua conta, se necessário.

 As permissões podem não estar sincronizadas ou terem sido atribuídas incorretamente.
Etapa 5: Verificar a conta e a região corretas

1 Verifique se você está acessando a região de nuvem correta (EUA, UE etc.).

2 Confirme se o e-mail de login corresponde à conta atribuída.

 Usar a conta ou região errada pode impedir o acesso.
Etapa 6: Limpar o cache do navegador (para problemas de acesso à Web)

1 Abra as configurações do navegador.

2 Limpe o cache e os cookies.

3 Reinicie o navegador.

 Problemas do navegador podem bloquear o acesso aos serviços em nuvem da Autodesk.
Etapa 7: Atualizar o produto Autodesk

1 Vá para https://manage.autodesk.com.

2 Baixe e instale as atualizações.

3 Reinicie o produto.

 Garante a compatibilidade com os serviços em nuvem.
Etapa 8: Verificar a conexão e o desempenho da rede

1 Teste a velocidade da Internet.

2 Tente uma rede diferente (se disponível).

3 Desative a VPN temporariamente.

4 Tente sincronizar novamente.

 Condições de rede lentas ou instáveis podem interromper a sincronização e o acesso à nuvem.
Etapa 9: Verificar se há interrupções de serviço

1 Verifique o status do serviço na nuvem da Autodesk no Autodesk Health Dashboard.

2 Tente acessar os projetos por meio de um navegador.

3 Aguarde e tente novamente mais tarde se o problema persistir.

 Os serviços em nuvem podem estar temporariamente indisponíveis devido a interrupções.

Perguntas frequentes

Por que não consigo acessar um projeto na nuvem?

Isso geralmente é causado por:

  • Permissões ausentes

  • Conta ou login incorreto

  • Seu nome não ter sido adicionado ao projeto

Por que meus arquivos não estão sendo sincronizados?

Algumas causas comuns são:

  • Problemas de rede ou Internet lenta

  • Operações em arquivos grandes

  • Interrupções do processo de sincronização

  • Problemas do Desktop Connector

Por que as pastas aparecem vazias no Desktop Connector?

Isso poderá ocorrer se:

  • Os nomes de pasta forma inválidos (por exemplo, espaços à direita)

  • As permissões estiverem ausentes

  • A sincronização falhar ou estiver pendente

Por que a sincronização está lenta ou falhando?

Isso pode ser causado por:

  • Carregamentos em grandes lotes

  • Alta latência ou conexão ruim

  • Vários projetos com nomes similares

  • Excesso de alterações de arquivo ao mesmo tempo

Por que tenho acesso no navegador, mas não no produto?

Isso geralmente indica:

  • Problema de sincronização de permissões

  • Conta incorreta selecionada no produto

  • Problema de configuração local

Preciso de Internet para usar os recursos na nuvem?

Sim, os fluxos de trabalho na nuvem exigem uma conexão ativa com a Internet. Algumas ferramentas podem permitir trabalho off-line limitado.

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