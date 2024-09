O Autodesk Access fornece atualizações para os produtos da Autodesk (apenas no Windows) disponíveis com a assinatura. Se você for um administrador, o Access foi criado pensando em você, com configurações que você pode usar para controlar a capacidade do usuário de atualizar o software. Isso ajudará você a distribuir as atualizações e a manter os produtos atualizados. É possível gerenciar o uso do Access de diferentes formas, dependendo de seus requisitos e dos recursos que você deseja que os usuários tenham. Para saber mais, consulte a ajuda do Access.