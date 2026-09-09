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Problemas de recursos ou de fluxos de trabalho

Problemas de recursos ou de fluxos de trabalho podem ocorrer em produtos Autodesk quando as ferramentas, os comandos ou as funções não se comportam como esperado. Esses problemas estão frequentemente relacionados à configuração do produto, às configurações do usuário, à configuração do ambiente ou a conflitos no aplicativo.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como configurações definidas incorretamente, versões de produto desatualizadas ou perfis personalizados que interferem nos fluxos de trabalho padrão.

 

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de recurso ou de fluxos de trabalho. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado às configurações, ao ambiente ou à configuração do sistema.

 

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.

Para Windows

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o sistema

1 Reinicie o computador.

2 Abra o produto Autodesk novamente.

3 Teste o recurso ou o fluxo de trabalho afetado.

 A reinicialização limpa a memória temporária e redefine os processos em segundo plano que podem afetar o comportamento do recurso.
Etapa 2: Reiniciar o produto Autodesk

1 Feche completamente o produto Autodesk.

2 Certifique-se de que nenhuma instância esteja sendo executada em segundo plano.

3 Abra novamente o produto.

4 Teste o fluxo de trabalho novamente.

 Problemas temporários no nível do aplicativo podem impedir que os recursos funcionem corretamente.
Etapa 3: Redefinir as configurações do produto para o padrão

1 Feche o produto Autodesk.

2 Abra o menu Iniciar do Windows.

3 Procure o nome do produto e selecione Restaurar configurações padrão.

4 Selecione a opção de redefinição.

5 Confirme a redefinição.

6 Reinicie o produto.

 Configurações corrompidas ou configuradas incorretamente são uma das causas mais comuns de problemas relacionados aos recursos.
Etapa 4: Atualizar o produto Autodesk

1 Abra o menu Iniciar do Windows.

2 Procure e abra o Autodesk Access.

3 Revise as atualizações disponíveis.

4 Clique em Atualizar para o produto.

5 Reinicie o produto após a instalação.

 As atualizações incluem correções de erros e melhorias que resolvem problemas conhecidos de recursos e de fluxos de trabalho.
Etapa 5: Testar em um novo arquivo ou em um ambiente limpo

1 Abra o produto Autodesk.

2 Crie um novo arquivo ou abra um arquivo de trabalho conhecido.

3 Teste o recurso ou o fluxo de trabalho.

 Isso ajuda a determinar se o problema está relacionado ao arquivo ou ao ambiente do produto.
Etapa 6: Desativar configurações ou perfis personalizados

1 Abra as configurações ou preferências do produto.

2 Alterne para um espaço de trabalho ou perfil padrão.

3 Desative todas as configurações personalizadas.

4 Reinicie o produto.

 Personalizar definições, espaços de trabalho ou configurações pode substituir o comportamento padrão e causar problemas.
Etapa 7: Verificar se há complementos ou extensões

1 Abra o produto Autodesk.

2 Desative todos os complementos ou plug-ins instalados.

3 Reinicie o produto.

4 Teste o recurso.

 Os complementos e as extensões podem entrar em conflito com a funcionalidade integrada e interromper os fluxos de trabalho.
Etapa 8: Verificar as permissões do usuário

1 Confirme se a conta de usuário do sistema tem acesso completo ao produto

2 Se estiver usando ambientes gerenciados, verifique com o departamento de TI

3 Garanta que as permissões necessárias sejam concedidas

 Alguns recursos exigem permissões específicas, e ambientes restritos podem bloquear a funcionalidade.
Etapa 9: Fechar os aplicativos e os processos em segundo plano

1 Pressione “Ctrl + Shift + Esc”.

2 Abra o Gerenciador de tarefas.

3 Encerre os aplicativos desnecessários.

4 Reinicie o produto Autodesk.

 Outros aplicativos podem interferir na execução do recurso ou consumir recursos.
Etapa 10: Reparar ou reinstalar o produto (se necessário)

1 Vá para “Aplicativos e recursos”.

2 Localize o produto Autodesk.

3 Selecione Modificar/Reparar (se disponível).

4 Se ocorrer falha no reparo, desinstale e reinstale.

 Isso resolve problemas mais profundos com a instalação ou componentes de produtos corrompidos.

Para Mac

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Reiniciar o Mac

1 Clique no menu Apple.

2 Selecione Reiniciar.

3 Abra o produto Autodesk novamente.

 Limpa o estado do sistema e redefine os processos em segundo plano.
Etapa 2: Reiniciar o produto Autodesk

1 Feche completamente o produto.

2 Reabra-o.

3 Teste o recurso novamente.

 Problemas temporários do aplicativo podem afetar os fluxos de trabalho.
Etapa 3: Redefinir as preferências do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Reabra ao acionar a redefinição (varia de acordo com o produto).

3 Restaure as configurações padrão.

 Redefine definições de configuração corrompidas ou conflitantes.
Etapa 4: Atualizar o produto Autodesk

1 Vá para: https://manage.autodesk.com.

2 Baixe e instale as atualizações disponíveis.

3 Reinicie o produto.

 Garante a compatibilidade e resolve os problemas conhecidos.
Etapa 5: Testar em um novo arquivo

1 Crie um novo arquivo.

2 Teste o recurso.

 Identifica se o problema é específico do arquivo.
Etapa 6: Desativar complementos ou configurações personalizadas

1 Remova ou desative as extensões.

2 Reinicie o produto.

 Conflitos de complementos ou configurações personalizadas podem interromper os fluxos de trabalho.
Etapa 7: Verificar as permissões e a configuração do sistema

1 Verifique as permissões do macOS

2 Verifique as configurações do sistema

3 Certifique-se de que o acesso completo seja concedido

 Permissões restritas podem bloquear recursos.

Perguntas frequentes

Por que uma ferramenta ou um comando não funcionam como esperado?

Isso geralmente é causado por:

  • Configurações definidas incorretamente

  • Perfis ou espaços de trabalho personalizados

  • Versão do produto desatualizada

  • Conflitos de complementos

Por que o recurso funciona em um arquivo, mas não em outro?

Isso geralmente indica:

  • Problemas de configuração específicos dos arquivos

  • Corrompimento de arquivo

  • Conteúdo de arquivo sem suporte

Por que meu fluxo de trabalho é diferente do esperado?

Isso pode ser devido a:

  • Layout personalizado do espaço de trabalho ou da interface do usuário

  • Diferentes versões do produto

  • Diferenças de configuração do usuário

Por que o problema começou repentinamente?

Os gatilhos comuns incluem:

  • Atualização recente

  • Instalação de novo complemento

  • Alterações nas definições ou na configuração

Preciso redefinir as configurações para corrigir os problemas de recursos?

Sim, redefinir as configurações pode resolver a maioria dos problemas relacionados à configuração sem afetar os arquivos.

A redefinição ou reinstalação excluirá meu trabalho?

Não, essas ações redefinem o aplicativo, não os arquivos de projeto.

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