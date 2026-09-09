Problemas de recursos ou de fluxos de trabalho podem ocorrer em produtos Autodesk quando as ferramentas, os comandos ou as funções não se comportam como esperado. Esses problemas estão frequentemente relacionados à configuração do produto, às configurações do usuário, à configuração do ambiente ou a conflitos no aplicativo.

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como configurações definidas incorretamente, versões de produto desatualizadas ou perfis personalizados que interferem nos fluxos de trabalho padrão.

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de recurso ou de fluxos de trabalho. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível isolar se o problema está relacionado às configurações, ao ambiente ou à configuração do sistema.

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.