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Problemas com arquivos e com dados

Problemas com arquivos e com dados podem ocorrer em produtos Autodesk devido à corrupção, ao tamanho do arquivo, à localização de armazenamento ou a interrupções inesperadas do sistema. Esses problemas podem afetar a capacidade de abrir, salvar ou trabalhar com arquivos corretamente.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como trabalhar em localizações de rede, salvamentos incompletos ou arquivos excessivamente grandes ou complexos.

 

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver os problemas comuns relacionados a arquivo e dados. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível determinar se o problema está relacionado ao arquivo, ao ambiente de armazenamento ou à configuração do sistema.

 

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.

Para Windows

Etapa Guia Por que precisamos desta etapa?
Etapa 1: Testar com um arquivo diferente

1 Abra um arquivo de trabalho novo ou conhecido.

2 Execute ações básicas.

 Ajuda a determinar se o problema é específico do arquivo.
Etapa 2: Salvar o arquivo como uma nova versão

1 Abra o arquivo.

2 Use “Salvar como”.

3 Crie uma nova cópia.

 Remove a corrupção oculta
Etapa 3: Trabalhar em uma unidade de disco local

1 Copie o arquivo para Área de trabalho/Documentos.

2 Abra localmente.

 O armazenamento em rede/em nuvem pode causar corrupção ou atrasos.
Etapa 4: Verificar o tamanho e a complexidade do arquivo

1 Remova as referências e os objetos não usados.

2 Simplifique o arquivo, se possível.

 Arquivos grandes ou complexos podem causar instabilidade
Etapa 5: Recuperar ou reparar o arquivo

1 Use ferramentas de recuperação integradas (se disponíveis)

2 Abra arquivos de backup/salvamento automático

 Arquivos corrompidos podem precisar de reparo para funcionar corretamente
Etapa 6: Verificar as permissões do arquivo

1 Clique com o botão direito do mouse no arquivo

2 Certifique-se de ter acesso completo

 Problemas de permissão podem bloquear o salvamento ou a edição
Etapa 7: Limpar os arquivos temporários

1 Feche todos os aplicativos.

2 Abra o Explorador de arquivos.

3 Navegue até: C:\Usuários\\AppData\Local\Temp

4 Selecione e exclua o máximo de arquivos possível.

 Os arquivos temporários podem se acumular e consumir recursos do sistema, causando instabilidade ou desempenho lento.

Para Mac

(Mesmas etapas do Windows)

  1. Teste com outro arquivo

  2. Salve como uma nova versão

  3. Trabalhe localmente (não no iCloud/rede)

  4. Simplifique o arquivo

  5. Abra os backups

  6. Verifique as permissões do arquivo

  7. Reinicie o sistema

O mesmo raciocínio se aplica (o Mac lida com o armazenamento de maneira diferente, mas as causas são as mesmas).

Perguntas frequentes

Por que meu arquivo não abre?

Isso geralmente é causado por:

  • Corrompimento de arquivo

  • Versão de arquivo sem suporte

  • Permissões ausentes

  • Arquivo armazenado em uma localização incompatível ou indisponível

Tente abrir um backup ou testar o arquivo em outro computador para confirmar.

Por que meu arquivo faz o produto apresentar falhas?

Normalmente, isso acontece devido a:

  • Dados corrompidos dentro do arquivo

  • Estrutura de arquivo grande ou complexa

  • Referências ou arquivos vinculados quebrados

Se os outros arquivos funcionarem normalmente, o problema provavelmente será específico do arquivo.

Por que meu arquivo está lento ao abrir ou durante o uso?

Algumas causas comuns são:

  • Tamanho de arquivo grande ou alta complexidade

  • Muitos objetos, camadas ou referências

  • Trabalhar em um rede ou em uma localização na nuvem

Mover o arquivo para uma unidade de disco local e simplificá-lo frequentemente melhora o desempenho.

Por que continuo perdendo o trabalho ou as alterações?

Isso poderá ocorrer se:

  • O aplicativo apresentar uma falha antes de salvar

  • O arquivo estiver armazenado em uma localização com problemas de sincronização ou de permissão

  • Os arquivos de salvamento automático ou de backup não estiverem sendo usados

Salvar regularmente e verificar as configurações de salvamento automático pode ajudar a evitar a perda de dados.

Por que não consigo salvar meu arquivo?

Isso pode ser causado por:

  • Falta de permissões no arquivo ou na pasta

  • O arquivo estar sendo lido

  • O arquivo estar sendo usado por outro usuário ou processo

  • Problemas com a localização de armazenamento

Tente salvar em uma pasta local diferente para testar.

Por que recebo os erros “arquivo em uso” ou “arquivo bloqueado”?

Isso acontece quando:

  • O arquivo está aberto em outro computador

  • Um processo em segundo plano está usando o arquivo

  • As ferramentas de sincronização na nuvem estão acessando o arquivo ativamente

Feche o arquivo em todos os lugares ou reinicie o sistema para liberar o bloqueio.

Por que salvar demora muito?

Motivos possíveis:

  • Tamanho de arquivo grande

  • Atrasos na rede ou no armazenamento na nuvem

  • Muitas referências ou dependências de arquivos

Por que meu arquivo se comporta de maneira diferente em uma unidade de rede ou em um armazenamento na nuvem?

Isso pode acontecer devido a:

  • Latência ou conexão lenta

  • Atrasos ou conflitos de sincronização

  • Bloqueio de arquivos por outros usuários

Trabalhar em uma cópia local ajuda a isolar o problema.

Por que as alterações não são salvas ou sincronizadas corretamente?

Isso pode ser causado por:

  • Interrupções de rede

  • Conflitos de sincronização

  • Problemas de acesso ou permissões de arquivos

Verifique se a sincronização foi concluída antes de fechar o produto.

Como posso saber se um arquivo está corrompido?

Os sinais de corrupção incluem:

  • O arquivo causa uma falha no produto quando aberto

  • Elementos ausentes ou quebrados

  • Erros inesperados ao salvar ou editar

É possível recuperar um arquivo corrompido?

Você pode tentar:

  • Abrir os arquivos de salvamento automático ou de backup

  • Usar as ferramentas de recuperação internas (se disponíveis)

  • Salvar o arquivo como uma nova versão

O sucesso da recuperação depende da extensão da corrupção.

Por que o arquivo funciona em um computador, mas não em outro?

Isso geralmente indica:

  • Diferenças de configuração de ambiente ou sistema

  • Recursos ausentes (fontes, referências, plug-ins)

  • Diferenças de versão do produto

Preciso solucionar problemas de meu sistema ou do arquivo?

  • Se somente um arquivo tiver problemas → solucione o problema do arquivo

  • Se vários arquivos tiverem problemas → solucione o problema do sistema

Essa é a maneira mais rápida de restringir a causa raiz.

A correção dos problemas do arquivo excluirá meus dados?

Não, a maioria das etapas de solução de problemas:

  • Cria novas cópias

  • Limpa ou repara os arquivos

Sempre mantenha backups antes de fazer alterações importantes.

Ver mais Perguntas frequentes

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