Problemas com arquivos e com dados podem ocorrer em produtos Autodesk devido à corrupção, ao tamanho do arquivo, à localização de armazenamento ou a interrupções inesperadas do sistema. Esses problemas podem afetar a capacidade de abrir, salvar ou trabalhar com arquivos corretamente.

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como trabalhar em localizações de rede, salvamentos incompletos ou arquivos excessivamente grandes ou complexos.

Este artigo fornece um fluxo de trabalho de solução de problemas passo a passo para ajudar a identificar e resolver os problemas comuns relacionados a arquivo e dados. Seguindo as etapas em ordem e testando o produto após cada etapa, é possível determinar se o problema está relacionado ao arquivo, ao ambiente de armazenamento ou à configuração do sistema.

A seguir, você encontrará guias de solução de problemas para Windows, seguidos pelos guias para Mac e, no final, há Perguntas frequentes (aplicável ao Windows e ao Mac) relacionadas a este tópico.