REVIT VS. AUTOCAD

BIM - CAD YAZILIMI

REVIT - AUTOCAD

Autodesk'in en çok satan BIM ve CAD yazılımını karşılaştırın. Binaları tasarlamak ve belgeye dökmek için kullanılan iki yazılım artık AEC Collection'da.

AEC COLLECTION HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Resim HOK, © Alan Karchmer/OTTO tarafından sağlanmıştır

BIM ve CAD arasındaki farkları anlama

Basitçe ifade etmek gerekirse, bina tasarımı için CAD kullanırken çizimler oluşturmaya odaklanırsınız. BIM kullanırken, bina modeli oluşturmaya odaklanırsınız ve çizimler modelden oluşturulabilir.

BIM nedir?

BIM, Yapı Bilgi Modellemesidir. Yapı Bilgisi Modelleme (BIM), mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) profesyonellerinin binaları ve altyapıları daha etkin şekilde planlamaları, tasarlamaları, inşa etmeleri ve yönetmelerine yönelik kavrayış ve araçları sağlayan akıllı bir 3B model tabanlı süreçtir.

Daha fazla bilgi

AutoCAD yazılımının tasarım özelliklerinin gösteren bir otoyol kavşağı görüntüsü

CAD nedir?

CAD, Bilgisayar Destekli Tasarımdır. CAD yazılımı, mimarlara, mühendislere ve inşaat profesyonellerine hassas 2B ve 3B çizimler tasarlamaları ve oluşturmaları için teknoloji sağlar ve manuel çizim yerine otomatik bir süreç sunar.

Daha fazla bilgi

Bina odaklı ve mavi dijital kaplamalı altyapı şehir manzarası görüntüsü.

Revit ile AutoCAD arasındaki fark nedir?

En büyük fark AutoCAD'in bir CAD yazılımı ve Revit'in BIM yazılımı olmasıdır. AutoCAD, geniş uygulama alanına sahip genel bir çizim aracı iken, Revit, bir bina projesinde yer alan tüm aşamaları ve disiplinleri destekleyen bir tasarım ve dokümantasyon çözümüdür.

Revit, tüm veri girişlerini (CAD dahil) koordine etmek ve birleşik proje çıktıları üretmek için kullanılır. Her iki program da genellikle aynı firma içinde kullanılır ve BIM ve CAD uzmanları bir projenin farklı unsurları üzerinde çalışır.

Botswana Innovation Hub görüntüsü

Resim Botswana Innovation Hub - SHoP Architects tarafından sağlanmıştır

BIM ve Revit aynı mı?

BIM, yaşam döngüsü boyunca alınan kararlar için güvenilir bir temel oluşturarak bir tesis hakkındaki bilgiler için paylaşılan bir bilgi kaynağıdır. BIM'in rolü, kapsamlı bir 3B model üretmek için binanın tasarımı, inşası ve işletilmesi ile ilgili verileri toplamak ve bağlantılı hale getirmektir.

Revit, mimarlar, mühendisler ve müteahhitler tarafından tüm disiplinlerin ve esnafların işlerini tamamlamak için kullanabilecekleri birleşik bir model oluşturmak için yaygın olarak kullanılan BIM yazılımıdır. Autodesk Revit, BIM'nin yerine geçmesi için BIM'yi desteklemek için oluşturulmuştur. Revit, çizimlerin ve belgelerin elde edildiği modeli oluşturan bilgileri barındırır.

MAKALEYİ OKUYUN

AutoCAD ve Revit birlikte kullanılabilir mi?

AutoCAD ve Revit birlikte çalışabilir ve birlikte kullanılabilir. AutoCAD'de oluşturulan tasarımları bir Revit projesine dahil etmek için yaygın olarak birlikte kullanılırlar. Firmalar, AutoCAD'i belirli projelerde veya bir tasarımın bileşenlerinde kullanabilir ve BIM çıktılarını oluşturmak ve diğer tasarım disiplinleriyle iş birliğini sağlamak için Revit'i kullanabilir. Architecture, Engineering, & Construction Collection içeren özel bir çözümde Revit ve AutoCAD'e erişin.

AEC Collection hakkında daha fazla bilgi edinin

Autodesk Birlikte Çalışabilirlik Kılavuzu

AutoCAD projelerini Revit'e entegre edin

AutoCAD Revit Birlikte Çalışabilirlik Kılavuzu, bir projeyi ve çıktılarını yönetmeye yardımcı olmak için Revit'i AutoCAD ile nasıl kullanabileceğinizi gösterir. Mevcut AutoCAD projelerini Revit ile nasıl entegre edeceğinizi, görünümleri veya sayfaları DXF veya DWG formatına nasıl aktaracağınızı, harici verileri Revit'e nasıl bağlayacağınızı ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz.

KILAVUZU İNDİR

Yazılım özelliklerini karşılaştırın

Tüm Autodesk ürünlerine göz atın

Karşılaştır
Daha fazla bilgi

AutoCAD + Revit + BIM 360 Docs (video: 01:36 dk.)

AutoCAD ve Revit'in nasıl birlikte çalıştığını görün

AEC Collection'da Revit ile AutCAD'i birlikte kullanın. BIM ve CAD yazılımları sayesinde en iyi bina tasarımlarınızı oluşturun. Akıllı model tabanlı tasarım ve görev otomasyonu sayesinde en önemli tasarım zorluklarına odaklanabilir ve birlikte daha iyi, daha hızlı çalışabilirsiniz.

AEC Collection hakkında daha fazla bilgi edinin

“AutoCAD'de Architecture Araç Seti Kullanmanın Avantajları” başlıklı çalışmanın kapak görünümü

AutoCAD Architecture araç seti artık AutoCAD'e dahildir

AutoCAD'e abone olun ve özelleştirilmiş Architecture araç setine (eski adıyla AutoCAD Architecture) erişin. AutoCAD Architecture Araç Seti Verimlilik Çalışmasını indirerek yaygın mimari tasarım görevlerinde nasıl daha hızlı çalışabileceğinizi görün.

ÇALIŞMAYI İNDİR

Müşterilerin Revit ve AutoCAD'i nasıl kullandıklarını öğrenin

  • Castellana 77'nin dışı

    LUIS VIDAL + ARQUITECTOS

    Castellana 77: Mimari yenilenmenin sembolü

    Küresel tasarım firmaları, bu yenileme girişiminde maksimum verimlilik sağlamak için BIM ve AEC Collection'af başvuruyor ve bu da %30 daha az yinelenen görevle sonuçlanıyor.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

  • Saha planlama, inşaat tasarımı ve kapsamlı enerji modellemesi projesi için bir okul sahası görseli

    THOMAS & HUTTON

    Saha gelişimi bina tasarımının geleceğine yön veriyor

    Bir mühendislik firması olan Thomas & Hutton, saha planlama, inşaat tasarımı ve peyzaj mimarlığı hizmetleri ile enerji verimliliğinin temellerini attı.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

  • Lumen restoranın Beacon Park'taki dış masaları

    TOULOUKIAN TOULOUKIAN

    AutoCAD ile kentsel yenilemeyi hızlandırıyoruz

    Ödüllü mimarlık firması, AutoCAD ve Architecture araç setini kullanarak uyarlamalı yeniden kullanım ve modern yeşil tasarım ile Detroit parkına hayat katıyor.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

Revit ve AutoCAD kaynakları

VERİMLİLİK VE DOĞRULUK ODAKLI

30 günlük ücretsiz deneme

DAHA HIZLI VE DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞIN

30 günlük ücretsiz deneme

Bizi takip edin: