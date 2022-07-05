En büyük fark AutoCAD'in bir CAD yazılımı ve Revit'in BIM yazılımı olmasıdır. AutoCAD, geniş uygulama alanına sahip genel bir çizim aracı iken, Revit, bir bina projesinde yer alan tüm aşamaları ve disiplinleri destekleyen bir tasarım ve dokümantasyon çözümüdür.

Revit, tüm veri girişlerini (CAD dahil) koordine etmek ve birleşik proje çıktıları üretmek için kullanılır. Her iki program da genellikle aynı firma içinde kullanılır ve BIM ve CAD uzmanları bir projenin farklı unsurları üzerinde çalışır.