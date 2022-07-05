Basitçe ifade etmek gerekirse, bina tasarımı için CAD kullanırken çizimler oluşturmaya odaklanırsınız. BIM kullanırken, bina modeli oluşturmaya odaklanırsınız ve çizimler modelden oluşturulabilir.
Basitçe ifade etmek gerekirse, bina tasarımı için CAD kullanırken çizimler oluşturmaya odaklanırsınız. BIM kullanırken, bina modeli oluşturmaya odaklanırsınız ve çizimler modelden oluşturulabilir.
BIM, Yapı Bilgi Modellemesidir. Yapı Bilgisi Modelleme (BIM), mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) profesyonellerinin binaları ve altyapıları daha etkin şekilde planlamaları, tasarlamaları, inşa etmeleri ve yönetmelerine yönelik kavrayış ve araçları sağlayan akıllı bir 3B model tabanlı süreçtir.
CAD, Bilgisayar Destekli Tasarımdır. CAD yazılımı, mimarlara, mühendislere ve inşaat profesyonellerine hassas 2B ve 3B çizimler tasarlamaları ve oluşturmaları için teknoloji sağlar ve manuel çizim yerine otomatik bir süreç sunar.
En büyük fark AutoCAD'in bir CAD yazılımı ve Revit'in BIM yazılımı olmasıdır. AutoCAD, geniş uygulama alanına sahip genel bir çizim aracı iken, Revit, bir bina projesinde yer alan tüm aşamaları ve disiplinleri destekleyen bir tasarım ve dokümantasyon çözümüdür.
Revit, tüm veri girişlerini (CAD dahil) koordine etmek ve birleşik proje çıktıları üretmek için kullanılır. Her iki program da genellikle aynı firma içinde kullanılır ve BIM ve CAD uzmanları bir projenin farklı unsurları üzerinde çalışır.
Resim Botswana Innovation Hub - SHoP Architects tarafından sağlanmıştır
BIM, yaşam döngüsü boyunca alınan kararlar için güvenilir bir temel oluşturarak bir tesis hakkındaki bilgiler için paylaşılan bir bilgi kaynağıdır. BIM'in rolü, kapsamlı bir 3B model üretmek için binanın tasarımı, inşası ve işletilmesi ile ilgili verileri toplamak ve bağlantılı hale getirmektir.
Revit, mimarlar, mühendisler ve müteahhitler tarafından tüm disiplinlerin ve esnafların işlerini tamamlamak için kullanabilecekleri birleşik bir model oluşturmak için yaygın olarak kullanılan BIM yazılımıdır. Autodesk Revit, BIM'nin yerine geçmesi için BIM'yi desteklemek için oluşturulmuştur. Revit, çizimlerin ve belgelerin elde edildiği modeli oluşturan bilgileri barındırır.
AutoCAD ve Revit birlikte çalışabilir ve birlikte kullanılabilir. AutoCAD'de oluşturulan tasarımları bir Revit projesine dahil etmek için yaygın olarak birlikte kullanılırlar. Firmalar, AutoCAD'i belirli projelerde veya bir tasarımın bileşenlerinde kullanabilir ve BIM çıktılarını oluşturmak ve diğer tasarım disiplinleriyle iş birliğini sağlamak için Revit'i kullanabilir. Architecture, Engineering, & Construction Collection içeren özel bir çözümde Revit ve AutoCAD'e erişin.
AutoCAD Revit Birlikte Çalışabilirlik Kılavuzu, bir projeyi ve çıktılarını yönetmeye yardımcı olmak için Revit'i AutoCAD ile nasıl kullanabileceğinizi gösterir. Mevcut AutoCAD projelerini Revit ile nasıl entegre edeceğinizi, görünümleri veya sayfaları DXF veya DWG formatına nasıl aktaracağınızı, harici verileri Revit'e nasıl bağlayacağınızı ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz.
AutoCAD + Revit + BIM 360 Docs (video: 01:36 dk.)
AEC Collection'da Revit ile AutCAD'i birlikte kullanın. BIM ve CAD yazılımları sayesinde en iyi bina tasarımlarınızı oluşturun. Akıllı model tabanlı tasarım ve görev otomasyonu sayesinde en önemli tasarım zorluklarına odaklanabilir ve birlikte daha iyi, daha hızlı çalışabilirsiniz.
AutoCAD'e abone olun ve özelleştirilmiş Architecture araç setine (eski adıyla AutoCAD Architecture) erişin. AutoCAD Architecture Araç Seti Verimlilik Çalışmasını indirerek yaygın mimari tasarım görevlerinde nasıl daha hızlı çalışabileceğinizi görün.
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