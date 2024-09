Programu AutoCAD można używać jako części procesu BIM. AutoCAD to przede wszystkim oprogramowanie do projektowania komputerowego (CAD) 2D i 3D, które służy do tworzenia rysunków szczegółowych i rysunków technicznych. Projektanci często inicjują proste układy projektu lub dwuwymiarowe szczegóły w programie AutoCAD, które można następnie zaimportować do bardziej kompleksowego modelu budynku, łącząc zalety kreślenia szczegółowego w programie AutoCAD z możliwościami inteligentnego modelowania w programie Revit.