PROGRAMVARE FOR 3D-ANIMASJON

Illustratør- og grafikervennlig programvare for 3D-animasjon

Skap raskere med bedre samarbeid enn noensinne. Frigjør en verden av kreativitet med Autodesks programvare for 3D-animasjon.

ONI: Thunder God’s Tale. Bilde gjengitt med tillatelse fra Megalis VFX.

En kvinne jobber med animasjonsprogramvare på en arbeidsstasjon.

Hva er 3D-animasjon?

3D-animasjon er en teknikk som lar deg blåse liv i statiske objekter, slik at det ser ut som om de beveger seg og samhandler i et tredimensjonalt rom.

Med datagrafikk kan du lage scener og figurer som utfører utrolig mange handlinger – fra en subtil gest til en kompleks jakt i høy fart.

Prosessen starter med en programvare for 3D-modellering (engelsk), hvor du skulpterer de digitale kreasjonene dine. Deretter legger du til et virtuelt skjelett via rigging; dette gir figurene dine friheten til å bevege seg like naturlig som et levende vesen. 

Nyere animasjonsmetoder og programvarer tar dette et skritt videre ved hjelp av bevegelsessporing (engelsk). Disse verktøyene kan ta opp en skuespillers bevegelser i sanntid og overfører dem direkte til din digitale figur for å gjøre den mer uttrykksfull og naturtro.

Mulighetene med programvarer for 3D-animasjon er uendelige. 3D-animasjon inngangsporten til innovasjon – enten du skaper omsluttende filmopplevelser, utvikler dynamiske figurer for spill eller designer virtuelle miljøer som føles utrolig ekte.

Skap opplevelser som fascinerer, engasjerer og transporterer mennesker til nye virkeligheter.

Trinn i kommende prosjekter for en 3D-animasjon

Animasjonsprogramvarer bidrar til å virkeliggjøre ideene dine, fra start til slutt. 

Animert figur med rødt, krøllete hår i en regnbue-T-skjorte.

3D-modellering

Programvarer for 3D-animasjon, som Autodesk Maya eller Autodesk 3ds Max, hjelper deg med å bygge opp de grunnleggende strukturene til objekter og figurer rett fra fantasien til skjermen, som deretter kan kartlegges inn i et 3D-rutenett.

Finn ut mer (engelsk)

Bilde gjengitt med tillatelse fra Peter Sandeman

En fantasifull, animert figur

Teksturering

Gi 3D-objektene dine stil. Teksturering er måten du «pynter» objektene dine og gir dem et generelt utseende på. Dette trinnet gjør modellene mer realistiske ved å definere overflatekvalitetene og de visuelle detaljene deres.

Finn ut mer (engelsk)

Bilde gjengitt med tillatelse fra Chris Cragg

Animert figur som holder en gren med blader.

Rigging

Maya har en praktisk «hurtigrigg»-funksjon som automatiserer produksjonen av enkle rigger, slik at du kan fokusere på det gøye.

Finn ut mer (engelsk)

Bilde gjengitt med tillatelse fra Alexandre Mougenot

En ung gutt dingler med føttene over vannet og stirrer opp mot himmelen

Animasjon

Animasjon er hvor figurene og gjenstandene dine virkelig kommer til live. Her får de bevegelsene og handlingene som definerer deres identitet og roller. Med Mayas animasjonsverktøy kan du lage jevne, naturtro sekvenser for å sikre at visjonen din utspiller seg akkurat slik du hadde forestilt deg.

For prosjekter som krever folkemengder eller flere figurer, kobles programvaren Golaem (engelsk) sin folkemengdesimulering enkelt til Maya for å fylle miljøene dine med naturtro oppførsler og bevegelser.

Finn ut mer (engelsk)

Bilde gjengitt med tillatelse fra Gal Yosef.

En mystisk hule med et sverd i en mosegrodd stein, badet i en lysstråle – som en scene fra legenden.

Belysning og gjengivelse

Belysning og gjengivelse er prikken over i-en som forvandler scenene dine til visuelt imponerende mesterverk. Ved å justere belysningen kan du forsterke stemningen og tilføre dybde, mens avanserte gjengivelsesteknikker produserer bilder eller videoer av høy kvalitet som realiserer potensialet til 3D-animasjonen din fullt ut.

 

Finn ut mer (engelsk)

Bilde gjengitt med tillatelse fra Lucas Maxfield.

Moderne bearbeidingsprogramvare gjør det mulig for illustratører og grafikere å kombinere opptak av skuespillere med CGI for å skape utrolig grafikk

Bearbeiding

Blend de animerte elementene dine med bakgrunner og effekter for å skape et harmonisk mesterverk. Bearbeiding er det siste trinnet for å forvandle 3D-animasjonen din og bringe alt sammen for å skape en sammenhengende og gjennomført scene med fantastisk klarhet og effekt.

 

Finn ut mer (engelsk)

Bilde gjengitt med tillatelse fra «KIA Carens» av Soham Rawal, vinneren av Flame Award 2023.

Se hvordan ulike bransjer bruker 3D-animasjon

Autodesk-løsninger for 3D-animasjon

Maya

3D-animasjon, -modellering, &nbsp; -simulering og -gjengivelse for filmer, spill og TV-programmer

3ds Max

Programvare for 3D-modellering, &nbsp; -animasjon og -gjengivelse for spill og designvisualisering

Media & Entertainment Collection

Øk studioets renderings- og simuleringsmuligheter samtidig som grafikerne får verktøyene de trenger for kraftig modellering og animasjon.

Produktdetaljer

Fordeler med 3D-animasjonsprogramvare

Arbeidsflyter for 3D-animasjon
En 3D-modell av Peter Sandeman kalt There's a Snake in My Boots viser en gutt på en kjepphest.

Forbedrede prinsipper

Bruk av animasjonsprogramvare for 3D-modellering gjør det enklere å anvende de 12 prinsippene for animasjon. Verktøy som nøkkelbilder, bevegelsesbaner og kurvetegning bidrar til å styrke det syvende prinsippet i buer, noe som kan fremme realisme eller hjelpe deg å overdrive i stil. 3D-modellering passer perfekt til det 11. prinsippet for solid tegning, der vekt, tyngdekraft, lys og skygge er grunnleggende for arbeid med 3D-animasjon.

Animasjon
Bilde gjengitt med tillatelse fra Joel Zakrisson.

Møt økende etterspørsel med kraftige arbeidsflyter for 3D-animasjon

Med en skyhøy etterspørsel etter animert innhold av høy kvalitet (engelsk) og stadig strengere frister, trenger du kraftige animasjonsprogramvarer og arbeidsflyter for å skalere effektivt og holde tritt. Autodesks løsninger for 3D-animasjon (engelsk) kan bidra til å løse disse utfordringene.

Animasjonsarbeidsflyter
Bilde gjengitt med tillatelse fra Alexandre Mougenot.

Animer visjonen din til virkelighet med grundig utprøvde funksjoner

Fordyp publikum i visjonen din med troverdige bevegelser på skjermen. 3D-animasjonsprogramvarer som Maya utmerker seg her, med animasjonsfunksjoner som nøkkelbilde, ikke-lineær og bevegelsessporing. I tillegg lar funksjoner som bufret avspilling deg se arbeidet ditt i sanntid, noe som muliggjør mer kreative iterasjoner uten behov for grove utkast.

Programvarefunksjoner for 3D-animasjon

Oppdag de beste 3D-animasjonsverktøyene og -funksjonene som er tilgjengelige med Autodesk-programvare.

3D-pirat med øyelapp, en gullkrok på venstre hånd og en skatt

Objektmodellering

Skap virkelighetstro 3D-karakteranimasjoner og CG-objekter med grafikervennlige modelleringsverktøy. Legg til utsøkte detaljer i rekvisitter og scener med intuitive verktøy for teksturering og skyggelegging.

Bilde gjengitt med tillatelse fra Tiago Mesquita

Bilde av leende kvinne av Enrique Sagasta

Programvare for figuranimasjon

Animasjoner med nøkkelbilder eller bevegelsessporing blåser liv i 3D-figurene (engelsk) dine ved å legge til komplekse kroppsmekanismer, bevegelser og ansiktsuttrykk.

Bilde gjengitt med tillatelse fra Enrique Sagasta

Animasjon av en eksplosjon.

Dynamikk og effekter

Kraftige verktøy simulerer miljøeffekter som væsker, gasser, fine partikler og ild, mens figurfysikk tilfører realisme til detaljer som tøy og hår.

 

Kostnadsfri programvare fra Autodesk for studenter og lærere.

Lås opp pedagogisk tilgang til Autodesk-programvare

Autodesk er dedikert til å bidra til utdannelsen av morgendagens ledere. Få kostnadsfri tilgang til hele produktporteføljen vår med Autodesk-utdanningsabonnementet.

animasjon
Bilde gjengitt med tillatelse fra Mikros Animation

Balanser kunst og teknologi for animert historiefortelling

Mikros Animation deler hvordan de presset grensene for historiefortelling i 3D-animasjon og sømløst balanserer teknologi og kunst for å skape Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) og The Spongebob Movie: Sponge on the Run (2020).

Eksempler på 3D-animasjonsprogramvarer i bruk

Finn ut hvordan bransjeinnovatører bruker Autodesks programvare for 3D-animasjon til å skape prosjektene sine.

Klipp med høydepunkter innen film, TV og spill

Et klipp med høydepunkter innen film, TV og spill

Se 2025 Autodesk Media og underholdning-klippet med de beste filmene, TV-programmene og spillene, og oppdag de kreative bragdene – drevet av Autodesks verktøy.

Setting-funksjoner en blanding av fantasy- og sci-fi-elementer, med folk som samhandler og utforsker området.

Golaem og Arcanes magi

Les hvordan Fortiche brukte Golaem-tilleggsmodulen for Maya til å lage animerte folkemengder for sesong 2 av Arcane.

 

Les historien

Bilde gjengitt med tillatelse fra Netflix, Riot Games og Fortiche Production

Et stillbilde av figuren Solan som ser på et sporingsapparat. Fra TV-spesialen Snøbarnas juletime, laget av Qvisten Animation

Qvisten Animation starter med OpenUSD

Finn ut hvorfor et lite norsk studio endret animasjonsprosessene sine for å integrere OpenUSD med Maya og Arnold.

Les historien

Bilde er gjengitt med tillatelse fra Qvisten Animation

Nærbilde av en mannlig kriger med et alvorlig uttrykk og et sverd på ryggen, mot en brennende bakgrunn.

Enestående grafikk for FINAL FANTASY XVI

Oppdag hvordan SQUARE ENIX presset grensene for det mulige innen spillutvikling med Autodesks animasjonsløsninger. 

 

Les historien

Bilde gjengitt med tillatelse fra © SQUARE ENIX

Programvare for animasjon i 3D
Bildet er gjengitt med tillatelse fra EyeQube Studios Pvt. Ltd.

Hvordan endrer 3D-animasjon seg?

3D-animasjon utvikler seg i et heseblesende tempo med banebrytende teknologier. AI-drevne verktøy forenkler nå komplekse oppgaver og øker produksjonshastigheten, mens gjengivelse i sanntid (engelsk) lar deg se endringene dine umiddelbart.

Med prosessvis generering (engelsk) kan du automatisere objekters opprettelse og bevegelse, redusere manuelt arbeid og åpne opp for nye kreative muligheter. Skybasert programvare for 3D-animasjon tilbyr fleksible, skalerbare måter å enkelt administrere de ulike ressursene og prosjektene dine på.

Verktøyene våre hjelper deg med å holde deg oppdatert på 3D-animasjonstrender, og gir deg AI-støtten og samarbeidet som hjelper deg med å skape mer vellykkede og kreative animasjoner. Omfavn disse fremskrittene og gjør dine kreative visjoner til ekstraordinære realiteter.

Programvare for animasjon i 3D
Bilde gjengitt med tillatelse fra Tim Burroughs.

Fremtidssikre animasjonsarbeidsflyter med åpne standarder

Etter hvert som etterspørselen etter innhold av høy kvalitet øker, øker også kompleksiteten og omfanget av 3D-animasjonsprosjekter.

Mayas OpenUSD (Universal Scene Description) (engelsk) -integrasjon lar deg effektivisere teamarbeid og fremtidssikre produksjonene dine. Med sømløs utveksling av 3D-data, konstruktivt samarbeid og støtte for hele bransjen, baner Mayas OpenUSD-integrering vei for en ny epoke av kreativitet og effektivitet i 3D-animatør-programvaren.

Programvare for animasjon i 3D
Bildet er gjengitt med tillatelse fra Cinzia Angelini.

Styrk merkevaren din med intuitiv programvare for 3D-animasjon

Diversifisering og utvidelse av tjenester er nøkkelen til konkurransedyktighet og finansiell stabilitet – våre 3D-animasjonsverktøy hjelper deg med å utvide virksomheten din på en rekke måter. Bruk av flere ekspertise eller en tilnærming på tvers av plattformer kan redusere risiko, garantere jevne inntekter og forhindre nedetid for talenter.

Kostnadsfri programvare for 3D-animasjon

Kom i gang med 3D-animasjon med disse kursene, veiledningene, tipsene og ressursene.

Få eksklusivt kursinnhold for 3D-animasjon, bransjeinnsikt og tilgang bak kulissene til et hav av realistiske 3D-figurer, enestående effekter og enorme verdener.

Ricky Baba, som startet i animasjonsbransjen ved å jobbe for selskaper som Dreamworks og Meta, deler sine råd til ambisiøse 3D-designere.

 

Få bransjeinnsikt, historier og nyheter om animasjon, visuelle effekter, spillutvikling og produksjon, samt case-studier fra studioer og selskaper som bruker Autodesk-verktøy.

Dette kurset tar deg fra grensesnitt til integrert arbeidsforløp. Fra grunnleggende modellering, selve hjertet av animasjon, til å dykke ned i Bifrost og alt i mellom – kom i gang med Maya.

Utforsk Autodesks løsninger for 3D-animasjon for film, TV og spill – med kraftige verktøy som Maya og 3ds Max som gir liv til karakterer og historier.

Autodesks offisielle hub for kurs om innholdsskaping i 3D, som dekker modellering, rigging, animasjon, VFX, gjengivelse og bevegelsesgrafikk.

 

Vanlige spørsmål om 3D-animasjonsprogramvarer

Hva er 3D-animasjon?

3D-animasjon bruker datagrafikk for å få objekter til å se ut som om de beveger seg i tredimensjonale rom. Kunstnere bruker programvarer for 3D-modellering (engelsk) for å bygge disse objektene. Deretter kommer rigging; prosessen med å lage et skjelett for 3D-modellen eller figuren. Animatører plasserer riggen på strategiske punkter, slik at den kan bevege seg og utføre en rekke handlinger og bevegelser. Nyere animasjonsmetoder involverer bevegelsessporing (engelsk), som tar opp en skuespillers bevegelser i sanntid for digital animasjon.

Hva er de viktigste ferdighetene som kreves for 3D-animasjon?

De viktigste ferdighetene for å lage 3D-animasjon er de omfattende ferdighetene som trengs for animasjonsprogramvare, som for eksempel Maya eller 3ds Max. Disse ferdighetene inkluderer å lage 3D-modeller, teksturer, lys, andre visuelle effekter (engelsk) og selve animasjonen gjennom keyframing og/eller bevegelsessporing (engelsk).

 

Ytterligere kunstneriske evner og myke ferdigheter vil også hjelpe. Å forstå de generelle prinsippene til animasjon – som timing, avstand, forventning og squash-and-stretch – vil gjelde for 3D-animasjon, og det samme vil ferdigheter som tegning, visuell komposisjon, farge og design. Et øye for detaljer og myke ferdigheter som problemløsning og god teamkommunikasjon er også viktig.

Hvor lang tid tar det å lage en 3D-animasjon?

Å lage en 3D-animasjon tar betydelig tid, i tillegg til ferdigheter og organisering. Den spesifikke tiden det tar for 3D-animasjon, avhenger av animasjonens kompleksitet og nødvendige detaljer, antall bidragsytere og erfaringsnivå, animasjonens lengde og de spesifikke maskinvare- og programvareteknologiene.

 

En veldig enkel 3D-animasjon kan ta bare noen få timer, eller det kan ta flere dager å lage et 30-sekunders klipp. Populære 3D-animerte spillefilmer trenger nesten alltid et stort team og tar flere år å produsere.

Kan 3D-animasjon brukes i virtuell virkelighet (VR)?

Ja, det kan det. 3D-animasjon brukes ganske ofte i VR-opplevelser (engelsk). 3D-animasjoner bidrar til å bygge opp de fordypende og interaktive miljøene i VR. Deres evne til å representere hyperrealistiske omgivelser med naturtro teksturer, fysikk, belysning og så videre kan gjøre VR-verdener overbevisende for brukeren.

 

3D-animasjoner som er ment spesielt for VR-bruk, må imidlertid ta hensyn til bekymringer som brukerinteraktivitet, potensiell reisesyke og så videre. Disse bekymringene bidrar til å gjøre 3D-animasjoner for VR enda mer kompliserte å lage enn 3D-animasjoner for tradisjonelle skjermer.

Hvilken Autodesk-programvare passer best for 3D-animasjon?

Autodesk tilbyr en komplett pakke med verktøy for å lage animert innhold av høy kvalitet:

  • 3ds Max tilbyr et rikt og fleksibelt verktøysett for modellering av 3D-ressurser og -miljøer.
  • Maya har animasjonsverktøysett for å blåse liv i 3D-objekter, fra animering av objekters egenskaper til transformering av ledd og bein, invers kinematikk (IK)-håndtak og modeller over tid.
  • Arnold er integrert med Maya og 3ds Max, noe som muliggjør forhåndsvisninger og raske iterasjoner i høy kvalitet.
  • MotionBuilder (engelsk) gjør det mulig å fange opp, redigere og spille av komplekse figuranimasjoner.
  • Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid) (engelsk) effektiviserer arbeidsflyter for animasjonsstudioer ved å forene produksjonsledelse, kreativ gjennomgang og arbeidsforløp.

Hvilke samarbeidsfunksjoner følger med i Autodesks 3D-programvare for animasjon?

Autodesks programvare utmerker seg ved å effektivisere samarbeidet på 3D-animasjonsprosjekter. Media & Entertainment Collection inneholder alle verktøyene du trenger for å bygge en kraftig og skalerbar arbeidsflyt for 3D-animasjon. Legg til Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid)-progranvaren for produksjonsstyring for å forenkle animasjonsgjennomgang og prosjektledelse og forene geografisk spredte team.

Hvordan kan Autodesks programvare bidra til å få fart på arbeidsflyter med 3D-animasjon?

Autodesk-programvare øker effektiviteten i arbeidsflyter med 3D-animasjon. Fra 3ds Max og Maya for modellering og animasjon til Arnold for gjengivelse og Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid) for produksjonsstyring effektiviserer Autodesk programvare hele prosessen fra opprettelse objekt til endelige utdata. Nylige oppdateringer av både 3ds Max og Maya har fokusert på å hjelpe animatører med å arbeide mer effektivt. For eksempel øker bufret avspilling i Maya drastisk hastigheten på animasjonsavspilling ved at du kan evaluere gjentagelser av animasjoner rett i visningsporten, i stedet for å produsere flere grove utkast. Arnold er standardverktøyet for gjengivelse i både 3ds Max og Maya, slik at du kan se forhåndsvisninger av animasjoner i høy kvalitet og iterere endringer raskt.

Hvorfor bør du velge 3ds Max eller Maya for 3D-animasjon?

Både 3ds Max og Maya brukes av kreative studioer over hele verden for animasjon (engelsk), modellering, visuelle effekter og rendring. 3ds Max tilbyr et robust verktøysett for modellering, intuitiv teksturering, skyggelegging og gjengivelse av høy kvalitet; Maya har kraftige verktøy for animerte figurer, naturtro animasjon og detaljerte simuleringer.

 

Les mer om forskjellene mellom 3ds Max og Maya (engelsk).

Hva er forskjellen mellom 2D- og 3D-animasjon?

2D-animasjon innebærer å tegne karakterer og scener i et todimensjonalt rom, ofte for hånd eller med digitale verktøy. 3D-animasjon bruker datagenererte bildedata til å skape tredimensjonale modeller og miljøer. Mens 2D-animasjon har et mer tradisjonelt, kunstnerisk preg, gir 3D-animasjon større dybde og realisme.

Se flere vanlige spørsmål