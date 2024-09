Etterspørselen etter nye måter å designe og skape på øker raskt. Kundene våre blir bedt om å gjøre ting raskere, mer bærekraftig, til lavere kostnader og med høyere kvalitet. Våre fremskritt innen AI hjelper deg å følge med på det som skjer – ikke bare ved å øke produktiviteten, men ved å gi deg verktøy som hjelper deg å flytte grensene for hva som er mulig. Vi har investert i kunstig intelligens i over ti år. I dag er Autodesk AI tilgjengelig for å øke kreativ problemløsing og utforsking, automatisere kjedelig og rutinepreget arbeid og gi enkeltpersoner og team tilgang til kraftige analyseverktøy for veloverveid beslutningstaking.