Autodesk パートナーから、またはご自身の Autodesk Account を作成し、見積もりを通じて直接更新できます。契約更新日の最大 90 日前、および有効期限日の 45 日後まで可能です。
元のサブスクリプションの変更を含む契約更新の見積もりを依頼している場合や、購買プロセスの都合による場合は、見積もりが確定して処理されるまで自動更新をオフにして、誤った更新が処理されないようにしてください。
Autodesk Account で契約更新の見積もりを作成できます。
購入者は、［サブスクリプションと契約］ページのサブスクリプションをクリックして、1 つの契約更新の契約更新見積もりをセルフサービスで作成することもできます。
セルフサービスの見積もりを要求するには、次の条件を満たす必要があります。
以下の条件は対象となりません。
プロモーションはチェックアウト時にカートに自動的に適用され、見積もりにその旨が示されます。
一部のサブスクリプションについては、期間と適格性に応じて、有効期限の 30 日前に自動生成された見積もりが届きます。これらの見積もりは、購入者のメールに送信されます。この見積もりから直接することも、Autodesk Account で購入することもできます。
お客様に見積もりを記載した電子メールが送付されます。この通知には見積もり番号、有効期限、適用可能な割引を含む合計価格が記載されています。
見積もりを承諾し、電子メールの［購入］を選択して購入します。
Autodesk Account の［請求と注文］>［サブスクリプションと契約］セクションで、有効な契約更新見積もりの確認および購入できます。
