アカウント管理の基本

見積もりでの契約更新

Autodesk パートナーから、またはご自身の Autodesk Account を作成し、見積もりを通じて直接更新できます。契約更新日の最大 90 日前、および有効期限日の 45 日後まで可能です。

 

元のサブスクリプションの変更を含む契約更新の見積もりを依頼している場合や、購買プロセスの都合による場合は、見積もりが確定して処理されるまで自動更新をオフにして、誤った更新が処理されないようにしてください。

 

Autodesk の担当営業に依頼

  1. 見積もりを通じて契約更新を行うには、担当のパートナーがいる場合はそのパートナーに依頼するか、新しいパートナーを検索するか、Autodesk の営業担当にお問い合わせください。
  2. 見積もりは社内の誰にでも送信でき、最大 4 人まで追加の連絡先を指定できます。

 

Autodesk Account から:

Autodesk Account で契約更新の見積もりを作成できます。

  1. Autodesk Account にサインインし、［請求と注文］>［サブスクリプションと契約］に移動します。
  2. ［一括アクション］メニューを選択し、［更新］を選択します。
  3. 契約更新見積もりの対象となるサブスクリプションは、顧客番号(CSN)、通貨、購入方法ごとにグループ化されます。
  4. グループを選択し、見積もりに含める必要のないサブスクリプションのチェック ボックスをオフにします。
  5. ［見積もりを作成］を選択します。他の契約更新オプションの下にあるラジオ ボタンと黒いボタンの両方を選択します。
  6. サブスクリプション期間を確認して、お客様の詳細情報が正しいかを確認してください。
  7. 見積もりの受信者を最大 4 人追加します。
  8. ［見積もりを送信］を選択します。

購入者は、［サブスクリプションと契約］ページのサブスクリプションをクリックして、1 つの契約更新の契約更新見積もりをセルフサービスで作成することもできます。

 

セルフサービスでの見積もりの適格性

セルフサービスの見積もりを要求するには、次の条件を満たす必要があります。 

  • 新規サブスクリプション、契約更新日の統一、契約更新であること。 
  • 契約更新の見積もりは、新規見積もりや契約更新日統一の見積もりと組み合わせることはできません。 
  • 登録パートナーが関与する場合は、同一のパートナー番号(CSN)であること。
  • 顧客番号(CSN)と通貨が、すべてのサブスクリプションで同じであること。

以下の条件は対象となりません。 

  • 通貨を変更する。 
  • Autodesk Account でシートを追加する。 
  • サクセス プランまたは価値に基づく購入オプション。 
  • 与信限度額を新規に追加する。 
  • 将来の開始日。 
  • 見積もりを送信した後の住所変更(住所の変更が必要な場合は、新しい見積もりを作成)。
  • 見積もりのキャンセル(サポートが必要な場合は、Autodesk パートナーにお問い合わせください)。

プロモーションはチェックアウト時にカートに自動的に適用され、見積もりにその旨が示されます。 

 

自動見積もり

一部のサブスクリプションについては、期間と適格性に応じて、有効期限の 30 日前に自動生成された見積もりが届きます。これらの見積もりは、購入者のメールに送信されます。この見積もりから直接することも、Autodesk Account で購入することもできます。

 

見積もりの承諾と契約更新

お客様に見積もりを記載した電子メールが送付されます。この通知には見積もり番号、有効期限、適用可能な割引を含む合計価格が記載されています。

見積もりを承諾し、電子メールの［購入］を選択して購入します。

Autodesk Account の［請求と注文］>［サブスクリプションと契約］セクションで、有効な契約更新見積もりの確認および購入できます。 

  • 請求書に関する問題を避けるため、見積もりの連絡先情報が正しいことを確認してください。見積もりの詳細を変更する必要がある場合は、パートナーに変更を依頼して変更するか、新しい見積もりを作成してもらいます。 
  • 見積もりの支払いには、請求書払いなど、複数の方法をご利用になれます。25,000 米ドルを超える見積もりは、クレジット カードまたは PayPal で支払うことはできません。詳細については、チェックアウト時の「支払い」セクションを参照してください。 
  • この購入方法を利用するには、オートデスクをベンダーとして設定する必要があります。貴社の調達部門にご確認ください。

