オートデスクは、お客様のニーズの変化に合わせて最適な分野にリソースを投資するために、特定の製品やサービスの新規販売を停止または終了する場合があります。新しいツールへの移行期間を十分に確保するために、製品やサービスの提供終了は 2 段階で行われます。
オートデスクは、お客様のニーズの変化に合わせて最適な分野にリソースを投資するために、特定の製品やサービスの新規販売を停止または終了する場合があります。新しいツールへの移行期間を十分に確保するために、製品やサービスの提供終了は 2 段階で行われます。
重要：
提供中止または終了となった製品・サービスと、代替となるソフトウェアのリストは以下の通りです。サービスの変更に関する詳細は、ご契約のサブスクリプションの使用条件（英語）を参照してください。
|製品とサービス
|新規販売の終了
|製品またはサービスの廃止
|代替の製品とサービス
|その他の情報
|マルチユーザー アクセスの 1 年のサブスクリプション
|2020 年 8 月 7 日
|2023 年 2 月 6 日
|シングルユーザー アクセスの 1 年のサブスクリプション
|複数ユーザーの場合は、追加ライセンスを購入してください。
|複数年（2 年）のサブスクリプション
|2019 年 3 月 27 日
|2021 年 4 月 7 日
|1 ヵ月、1 年、複数年（3 年）のサブスクリプション
|2 年間のサブスクリプションの販売・更新は終了しました。
サブスクリプション期間の変更
|マルチユーザー アクセスの 2 年および 3 年のサブスクリプション
|2020 年 2 月 29 日
|2020 年 2 月 29 日
|シングルユーザー アクセスの 3 年のサブスクリプション
|2 年間のサブスクリプションの販売・更新は終了しました。
複数ユーザーの場合は、追加ライセンスを購入してください。
|3ds Max Entertainment Creation Suite
|2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日
|Media & Entertainment Collection
|Entertainment Creation Suite の販売は終了しました。
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|A360 Desktop
|2018 年 6 月 19 日
|Autodesk Desktop Connector
|A360 Desktop の廃止 - 2018 年 6 月 19 日
A360 Desktop 廃止後の代替ソフトウェア
|A360 Drive
|2020 年 5 月
|2020 年 9 月 25 日
|Autodesk Drive（英語）
|2020 年 3 月 25 日以降、A360 Drive のファイルは読み込み専用になります。すべてのデータは 2020 年 9 月 25 日に削除されます。
|Advance Concrete
|2017 年 1 月 31 日
|Autodesk Revit
|Advance Concrete のサポート終了
Autodesk Advance Concrete の提供は終了しました
（英語）
|Alias Design
|2019 年 7 月 6 日
|Alias Concept
|Alias SpeedForm および Alias Design は販売が終了しました
（英語）
|Alias SpeedForm
|2019 年 7 月 6 日
|Alias Concept
|Alias SpeedForm および Alias Design は販売が終了しました
（英語）
|ArtCAM
|2018 年 7 月 7 日
|2018 年 11 月 1 日
|Fusion 360
|Autodesk ArtCAM ソフトウェアの販売終了および開発終了に関するよくある質問(FAQ)
|AutoCAD Design Suite
|2016 年 2 月 1 日
|2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日
|建築設計ワークフロー：Architecture, Engineering & Construction Collection
概念設計ワークフロー：Autodesk Product Design & Manufacturing Collection
|AutoCAD Design Suite の新規ライセンスの販売終了（英語）
業界別コレクション
保守プランをご契約の場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|AutoCAD P&ID
|2017 年 5 月 7 日
|2018 年 2 月 7 日
|AutoCAD Plant 3D
Architecture, Engineering, & Construction Collection
|AutoCAD P&ID の提供終了（英語）
|AutoCAD Structural Detailing Suite
|2016 年 8 月
|2017 年 12 月
|Advance Steel （英語）鉄鋼の詳細設計ワークフロー）
Revit（鉄筋の詳細設計を含むコンクリート ワークフロー）
Architecture, Engineering & Construction Collection
|AutoCAD Structural Detailing の販売終了
|AutoCAD Utility Design
|2017 年 2 月 7 日
|オートデスクのパートナーである Spatial Business Systems,Inc. が、Automated Utility Design（英語）という名前で開発を継続します。
|オートデスクと Spatial Business Systems Strategic の提携に関するよくある質問（FAQ） - 顧客向け（英語）
|BIM 360 Team
|
2018 年 4 月 9 日
契約更新終了: 2021 年 9 月(3 年間、オンラインストアで自動更新)、2023 年 1 月(1 年間、EBA)
|2023 年 12 月 31 日
|Autodesk Docs（英語）
|ファイルのダウンロード方法や移動方法の詳細については、Autodesk BIM 360 Team EOL の「よくある質問」（英語）を参照してください。
|ソフトウェア パッケージ
|2021 年 7 月 1 日
|Autodesk ストアまたは認定販売パートナーからご購入いただけます。
|バージョン 2022 以降のオートデスク製品の物理メディアはご利用いただけません。
|Building Design Suite
|2016 年 8 月 7 日
|2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日
|Architecture, Engineering, & Construction Collection
|Building Design Suite の販売は終了しました
保守プランをご契約の場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|Buzzsaw and Buzzsaw Professional
|2016 年 10 月 7 日
|2019 年 1 月 31 日
|BIM 360 Docs
|Buzzsaw の提供は終了しました
|CAD Doctor for Autodesk Simulation
|2018 年 3 月 27 日
|Elysium Co Ltd. （英語）が提供する Elysium CADdoctor for Autodesk Moldflow
|CADdoctor for Autodesk Simulation の提供終了
|シングルユーザー アクセスの CFD Flex サブスクリプション
|2016 年 3 月 21 日
|CFD Flex マルチユーザー アクセスのサブスクリプション
既存のサブスクリプションは自動的にマルチユーザー サブスクリプションにアップグレードされます。
|Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ
|スタンドアロン製品としての Character Generator
|2021 年 8 月 7 日
|Character Generator は、次の製品で引き続き使用資格として提供されます：
3ds Max
Maya
Maya LT
MotionBuilder
Mudbox
Media & Entertainment Collection
|Character Generator の変更に関するよくある質問（FAQ）
（英語）
|Configurator 360
|2020 年 5 月 7 日
|2023 年 5 月 7 日
|Forge Design Automation API（英語）：GitHub 上の Inventor 用 Web ベースの製品コンフィギュレータ
Forge System Integrators
（英語）：パートナーが開発した Web ベースのコンフィギュレータ用アプリケーション
|詳細については、「よくある質問（FAQ）（英語）」を参照してください。
|Constructware
|2021 年 10 月 31 日
|Autodesk Construction Cloud（英語）
|Constructware は 2021 年 10 月 31 日に販売終了となりました。
|Design Academy (ADA)
|2015 年 4 月 16 日
|Education Community にご登録ください。教育機関向けに提供するオートデスクのスイート製品およびその他の製品の最新バージョンを入手できます。
|Education Suite 販売終了
|Education Master Suite (EMS)
|2015 年 4 月 16 日
|Education Community にご登録ください。教育機関向けに提供するオートデスクのスイート製品およびその他の製品の最新バージョンを入手できます。
|Education Suite 販売終了
|Entertainment Creation Suite
|2016 年 2 月 1 日
|2019 年 12 月
|Media & Entertainment Collection
|Entertainment Creation Suite の販売は終了しました。
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|Factory Design Suite
|2016 年 8 月 7 日
レポートの終了日:
2020 年 10 月 5 日
|2020 年 4 月 16 日
|Architecture, Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
|Factory Design Suite の販売は終了しました
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|Flow Design
|2018 年 3 月 27 日
|Product Design & Manufacturing Collection
|Autodesk Flow Design の販売終了
|Geolocation Online Map for AutoCAD LT 2014 および AutoCAD 2014 の地理的位置オンライン マップ
|2017 年 6 月
|この機能を使い続けるには、AutoCAD 製品を最新バージョンにアップグレードしてください。
|Autodesk AutoCAD および AutoCAD LT 2014 で、地理的位置オンライン マップ機能がサポートされない
|Helius Composite
|2022 年 2 月 7 日
|2022 年 4 月 30 日
|代替製品はありません
|Helius Composite 製品ページ
|Helius PFA (スタンドアロン Helius PFA サブスクリプション)
|2022 年 2 月 7 日
|2022 年 4 月 30 日
|Moldflow Insight
|オートデスクは既に Helius PFA の販売を終了しています。Moldflow Insight サブスクリプションでは、Helius PFA テクノロジの使用資格を引き続き提供します。
|Homestyler および Homestyler モバイル アプリケーション
|2017 年 6 月
|Tinkercad（英語）
Revit
Revit Live（英語）
Formit360（英語）
|Autodesk Homestyler 製品の廃止
|Infrastructure Design Suite
|2016 年 2 月 1 日
|2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日
|Architecture, Engineering, & Construction Collection
|Infrastructure Design Suite の販売は終了しました
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|Infrastructure Map Server (AIMS)
|2018 年 1 月 7 日
|2019 年 1 月 7 日
|InfraWorks
BIM 360 Design
Architecture, Engineering, Construction Collection
2018 年 1 月 7 日から 2018 年 12 月 31 日までの期間、Esri 社は ArcGIS Enterprise Standard
（英語）および ArcGIS Desktop Standard ソフトウェアを無償で提供します。すぐに ArcGIS を使い始めることができるように、無償のトレーニングや Living Atlas of the World のコンテンツもご利用いただけます。この無償の特典は 1 回限定で、ライセンスは今後、Esri 社の標準保守プログラムの対象になります。
|Autodesk Infrastructure Map Server 製品のサポート終了に関する FAQ
|InfraWorks（InfraWorks 2017.2 以前の一部のサービス)
|2018 年 1 月 3 日
|InfraWorks
バージョン 2017.3 以降をお持ちのお客様には、この変更による影響はありません。
|2018 年に廃止される InfraWorks サービス（英語）
|保守プラン
|2021 年 5 月 7 日
|ユーザー単位管理プランに移行します
|ユーザー単位管理の使用条件に移行します
|Maya Entertainment Creation Suite
|2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日
|Media & Entertainment Collection
|Entertainment Creation Suite の販売は終了しました。
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|Maya LT
|2022 年 12 月 7 日
|2022 年 12 月 7 日
|Maya Creative
|Autodesk Maya LT の
変更点
|オートデスクによる Mental Ray の販売
|2017 年 4 月 1 日
|Mental Ray の新規ライセンスは NVIDIA（英語）から購入できます。
|Mental Ray: 販売終了
|MEP Fabrication Suite
|2020 年 4 月 16 日
|Fabrication CADmep（英語）
Fabrication CAMduct（英語）
Fabrication ESTmep（英語）
|保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
|シングルユーザー アクセスの Moldflow Flex サブスクリプション
|2016 年 3 月 21 日
|マルチユーザー アクセスの Autodesk Moldflow Flex サブスクリプション
既にサブスクリプションメンバーになっている場合は、自動的にマルチユーザー サブスクリプションにアップグレードされます。
|Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ
|Nastran スタンドアロン製品
|2017 年 8 月 7 日
|Product Design & Manufacturing Collection
|Autodesk Nastran In-CAD と HSM のサブスクリプションの変更に関するよくある質問(FAQ)
|Plant Design Suite
|2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日
|Architecture, Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
|Plant Design Suite の販売は終了しました
業界別コレクション
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|Product Design Suite
|2016 年 2 月 1 日
|2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日
|Product Design & Manufacturing Collection
|Product Design Suite の販売は終了しました
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
|3 ヵ月のサブスクリプション
|2019 年 3 月 27 日
|1 ヵ月、1 年、複数年（3 年）のサブスクリプション
|サブスクリプション期間の変更
|モバイル用 ReCap Pro
|2021 年 2 月 1日
|ReCap Pro（モバイル用 ReCap Pro を除く）
|モバイル用 ReCap Pro の提供終了に関するよくある質問（FAQ）
|ReMake
|2017 年 9 月
|ReCap Pro の新機能
|ReCap Photo に関するよくある質問(FAQ)
|Revit Structural Analysis
|2018 年 4 月
|2018 年 6 月 30 日
|Robot Structural Analysis Professional は、Architecture, Engineering, and Construction Collection のサブスクリプションで利用できます。
|Structural Analysis for Revit の提供終了に関するよくある質問（FAQ）（英語）Structural Analysis for Revit の提供は終了しました
|River and Flood Analysis Module for Civil 3D
|2022 年 4 月 9 日
|2022 年 4 月 9 日
|InfoWorks ICM
US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center (CEIWR-HEC) River Analysis System (HEC-RAS) ソフトウェア（英語）
|Autodesk River and Flood Analysis Module for Civil 3D の販売終了：よくある質問と回答
|Showcase
|2017 年 3 月 21 日
|2018 年 2 月 1 日
|3ds Max
VRED Design
Revit Live（英語）
Inventor
|Autodesk Showcase の提供終了に関するよくある質問（FAQ）
（英語）Showcase の販売は終了しました（英語）
|シングルユーザー アクセスの Simulation Mechanical Flex サブスクリプション
|2016 年 3 月 21 日
|マルチユーザー アクセスの Simulation Mechanical Flex サブスクリプション
既にサブスクリプションメンバーになっている場合は、自動的にマルチユーザー アクセスのサブスクリプションにアップグレードされます。
|Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ
|Smoke
|2022 年 9 月 7 日
|2022 年 9 月 7 日
|Flame Assist
|Autodesk Smoke の変更に関するよくある質問(FAQ)
|Stingray (スタンドアロン製品)
|2018 年 1 月 7 日
|Stingray は、次のコンポーネントとして引き続きご利用いただけます。
3ds Max
Maya LT
業界別コレクション
|Autodesk Stingray の変更に関するよくある質問（FAQ）
|TruComposite - Standard
TruComposite - Ultimate
TruNest
|2021 年 5 月 6 日
|2022 年 1 月 31 日
|代替製品はありません
|TruComposite 製品ページ（英語）
TruNest 製品ページ（英語）
|Vault Workgroup
|2022 年 6 月 6 日
|2023 年 6 月 6 日
|Vault Professional
|オートデスクは既に Vault Workgroup の販売を終了しています。Vault 製品の概要を確認するには、こちらを参照してください。
|VRED (Basic 階層)
|2018 年 2 月 7 日
|2019 年 2 月 7 日
|VRED Design
|Autodesk VRED および Alias 製品ファミリの変更に関するよくある質問（FAQ）（英語）
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オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。