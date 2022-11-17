マルチユーザー アクセスの 1 年のサブスクリプション 2020 年 8 月 7 日 2023 年 2 月 6 日 シングルユーザー アクセスの 1 年のサブスクリプション 複数ユーザーの場合は、追加ライセンスを購入してください。

複数年（2 年）のサブスクリプション 2019 年 3 月 27 日 2021 年 4 月 7 日 1 ヵ月、1 年、複数年（3 年）のサブスクリプション 2 年間のサブスクリプションの販売・更新は終了しました。

サブスクリプション期間の変更

マルチユーザー アクセスの 2 年および 3 年のサブスクリプション 2020 年 2 月 29 日 2020 年 2 月 29 日 シングルユーザー アクセスの 3 年のサブスクリプション 2 年間のサブスクリプションの販売・更新は終了しました。

複数ユーザーの場合は、追加ライセンスを購入してください。

A360 Drive 2020 年 5 月 2020 年 9 月 25 日 Autodesk Drive（英語） 2020 年 3 月 25 日以降、A360 Drive のファイルは読み込み専用になります。すべてのデータは 2020 年 9 月 25 日に削除されます。

Alias Design 2019 年 7 月 6 日 Alias Concept Alias SpeedForm および Alias Design は販売が終了しました

（英語）



Alias SpeedForm 2019 年 7 月 6 日 Alias Concept Alias SpeedForm および Alias Design は販売が終了しました

（英語）

ArtCAM 2018 年 7 月 7 日 2018 年 11 月 1 日 Fusion 360 Autodesk ArtCAM ソフトウェアの販売終了および開発終了に関するよくある質問(FAQ)

AutoCAD Utility Design 2017 年 2 月 7 日 オートデスクのパートナーである Spatial Business Systems,Inc. が、Automated Utility Design（英語）という名前で開発を継続します。 オートデスクと Spatial Business Systems Strategic の提携に関するよくある質問（FAQ） - 顧客向け（英語）

BIM 360 Team 2018 年 4 月 9 日 契約更新終了: 2021 年 9 月(3 年間、オンラインストアで自動更新)、2023 年 1 月(1 年間、EBA) 2023 年 12 月 31 日 Autodesk Docs（英語） ファイルのダウンロード方法や移動方法の詳細については、Autodesk BIM 360 Team EOL の「よくある質問」（英語）を参照してください。

ソフトウェア パッケージ 2021 年 7 月 1 日 Autodesk ストアまたは認定販売パートナーからご購入いただけます。 バージョン 2022 以降のオートデスク製品の物理メディアはご利用いただけません。

Buzzsaw and Buzzsaw Professional 2016 年 10 月 7 日 2019 年 1 月 31 日 BIM 360 Docs Buzzsaw の提供は終了しました

CAD Doctor for Autodesk Simulation 2018 年 3 月 27 日 Elysium Co Ltd. （英語）が提供する Elysium CADdoctor for Autodesk Moldflow CADdoctor for Autodesk Simulation の提供終了

シングルユーザー アクセスの CFD Flex サブスクリプション 2016 年 3 月 21 日 CFD Flex マルチユーザー アクセスのサブスクリプション

既存のサブスクリプションは自動的にマルチユーザー サブスクリプションにアップグレードされます。 Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ

Configurator 360 2020 年 5 月 7 日 2023 年 5 月 7 日 Forge Design Automation API（英語）：GitHub 上の Inventor 用 Web ベースの製品コンフィギュレータ

Forge System Integrators

（英語）：パートナーが開発した Web ベースのコンフィギュレータ用アプリケーション 詳細については、「よくある質問（FAQ）（英語）」を参照してください。



Constructware 2021 年 10 月 31 日 Autodesk Construction Cloud（英語） Constructware は 2021 年 10 月 31 日に販売終了となりました。

Design Academy (ADA) 2015 年 4 月 16 日 Education Community にご登録ください。教育機関向けに提供するオートデスクのスイート製品およびその他の製品の最新バージョンを入手できます。 Education Suite 販売終了

Education Master Suite (EMS) 2015 年 4 月 16 日 Education Community にご登録ください。教育機関向けに提供するオートデスクのスイート製品およびその他の製品の最新バージョンを入手できます。 Education Suite 販売終了

Geolocation Online Map for AutoCAD LT 2014 および AutoCAD 2014 の地理的位置オンライン マップ 2017 年 6 月 この機能を使い続けるには、AutoCAD 製品を最新バージョンにアップグレードしてください。 Autodesk AutoCAD および AutoCAD LT 2014 で、地理的位置オンライン マップ機能がサポートされない

Helius Composite 2022 年 2 月 7 日 2022 年 4 月 30 日 代替製品はありません Helius Composite 製品ページ

Helius PFA (スタンドアロン Helius PFA サブスクリプション) 2022 年 2 月 7 日 2022 年 4 月 30 日 Moldflow Insight オートデスクは既に Helius PFA の販売を終了しています。Moldflow Insight サブスクリプションでは、Helius PFA テクノロジの使用資格を引き続き提供します。

Homestyler および Homestyler モバイル アプリケーション 2017 年 6 月 Tinkercad（英語）

Revit

Revit Live（英語）

Formit360（英語） Autodesk Homestyler 製品の廃止

InfraWorks（InfraWorks 2017.2 以前の一部のサービス) 2018 年 1 月 3 日 InfraWorks

バージョン 2017.3 以降をお持ちのお客様には、この変更による影響はありません。 2018 年に廃止される InfraWorks サービス（英語）

保守プラン 2021 年 5 月 7 日 ユーザー単位管理プランに移行します ユーザー単位管理の使用条件に移行します

Maya LT 2022 年 12 月 7 日 2022 年 12 月 7 日 Maya Creative Autodesk Maya LT の

変更点

オートデスクによる Mental Ray の販売 2017 年 4 月 1 日 Mental Ray の新規ライセンスは NVIDIA（英語）から購入できます。 Mental Ray: 販売終了

MEP Fabrication Suite 2020 年 4 月 16 日 Fabrication CADmep（英語）

Fabrication CAMduct（英語）

Fabrication ESTmep（英語） 保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。

シングルユーザー アクセスの Moldflow Flex サブスクリプション 2016 年 3 月 21 日 マルチユーザー アクセスの Autodesk Moldflow Flex サブスクリプション

既にサブスクリプションメンバーになっている場合は、自動的にマルチユーザー サブスクリプションにアップグレードされます。 Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ

Product Design Suite 2016 年 2 月 1 日 2020 年 4 月 16 日

レポートの終了日：

2020 年 10 月 5 日 Product Design & Manufacturing Collection Product Design Suite の販売は終了しました

保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。

サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。

3 ヵ月のサブスクリプション 2019 年 3 月 27 日 1 ヵ月、1 年、複数年（3 年）のサブスクリプション サブスクリプション期間の変更

モバイル用 ReCap Pro 2021 年 2 月 1日 ReCap Pro（モバイル用 ReCap Pro を除く） モバイル用 ReCap Pro の提供終了に関するよくある質問（FAQ）

ReMake 2017 年 9 月 ReCap Pro の新機能 ReCap Photo に関するよくある質問(FAQ)

シングルユーザー アクセスの Simulation Mechanical Flex サブスクリプション 2016 年 3 月 21 日 マルチユーザー アクセスの Simulation Mechanical Flex サブスクリプション

既にサブスクリプションメンバーになっている場合は、自動的にマルチユーザー アクセスのサブスクリプションにアップグレードされます。 Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ

Smoke 2022 年 9 月 7 日 2022 年 9 月 7 日 Flame Assist Autodesk Smoke の変更に関するよくある質問(FAQ)

TruComposite - Standard

TruComposite - Ultimate

TruNest 2021 年 5 月 6 日 2022 年 1 月 31 日 代替製品はありません TruComposite 製品ページ（英語）

TruNest 製品ページ（英語）

Vault Workgroup 2022 年 6 月 6 日 2023 年 6 月 6 日 Vault Professional オートデスクは既に Vault Workgroup の販売を終了しています。Vault 製品の概要を確認するには、こちらを参照してください。