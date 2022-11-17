アカウント管理の基本

提供終了の製品とサービス

オートデスクは、お客様のニーズの変化に合わせて最適な分野にリソースを投資するために、特定の製品やサービスの新規販売を停止または終了する場合があります。新しいツールへの移行期間を十分に確保するために、製品やサービスの提供終了は 2 段階で行われます。

  • フェーズ 1：新規販売の終了 - ライセンスを追加したり、新しいサブスクリプションを購入したりできなくなります。ただし、既存のサブスクリプションの更新や、サポートを利用することはできます。新機能はリリースされません。
  • フェーズ 2：製品の提供終了 - 製品やサービスの購入および更新ができなくなります。サポートは、契約の有効期限が終了するまで利用できます。サブスクリプション製品は、サブスクリプションの契約期間が終了するまで使用できます。

重要：

提供中止または終了となった製品・サービスと、代替となるソフトウェアのリストは以下の通りです。サービスの変更に関する詳細は、ご契約のサブスクリプションの使用条件（英語）を参照してください。

製品とサービス 新規販売の終了 製品またはサービスの廃止 代替の製品とサービス その他の情報
マルチユーザー アクセスの 1 年のサブスクリプション 2020 年 8 月 7 日 2023 年 2 月 6 日 シングルユーザー アクセスの 1 年のサブスクリプション 複数ユーザーの場合は、追加ライセンスを購入してください。
複数年（2 年）のサブスクリプション 2019 年 3 月 27 日 2021 年 4 月 7 日 1 ヵ月、1 年、複数年（3 年）のサブスクリプション 2 年間のサブスクリプションの販売・更新は終了しました。
サブスクリプション期間の変更
マルチユーザー アクセスの 2 年および 3 年のサブスクリプション 2020 年 2 月 29 日 2020 年 2 月 29 日 シングルユーザー アクセスの 3 年のサブスクリプション 2 年間のサブスクリプションの販売・更新は終了しました。
複数ユーザーの場合は、追加ライセンスを購入してください。
3ds Max Entertainment Creation Suite   2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日		 Media & Entertainment Collection Entertainment Creation Suite の販売は終了しました。
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
A360 Desktop   2018 年 6 月 19 日 Autodesk Desktop Connector A360 Desktop の廃止 - 2018 年 6 月 19 日
A360 Desktop 廃止後の代替ソフトウェア
A360 Drive 2020 年 5 月 2020 年 9 月 25 日 Autodesk Drive（英語） 2020 年 3 月 25 日以降、A360 Drive のファイルは読み込み専用になります。すべてのデータは 2020 年 9 月 25 日に削除されます。
Advance Concrete 2017 年 1 月 31 日   Autodesk Revit Advance Concrete のサポート終了
Autodesk Advance Concrete の提供は終了しました
（英語）
Alias Design 2019 年 7 月 6 日   Alias Concept Alias SpeedForm および Alias Design は販売が終了しました
（英語）
Alias SpeedForm 2019 年 7 月 6 日   Alias Concept Alias SpeedForm および Alias Design は販売が終了しました
（英語）
ArtCAM 2018 年 7 月 7 日 2018 年 11 月 1 日 Fusion 360 Autodesk ArtCAM ソフトウェアの販売終了および開発終了に関するよくある質問(FAQ)
AutoCAD Design Suite 2016 年 2 月 1 日 2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日		 建築設計ワークフローArchitecture, Engineering & Construction Collection
概念設計ワークフローAutodesk Product Design & Manufacturing Collection		 AutoCAD Design Suite の新規ライセンスの販売終了（英語）
業界別コレクション
保守プランをご契約の場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
AutoCAD P&ID 2017 年 5 月 7 日 2018 年 2 月 7 日 AutoCAD Plant 3D
Architecture, Engineering, & Construction Collection		 AutoCAD P&ID の提供終了（英語）
AutoCAD Structural Detailing Suite 2016 年 8 月 2017 年 12 月 Advance Steel （英語）鉄鋼の詳細設計ワークフロー）
Revit（鉄筋の詳細設計を含むコンクリート ワークフロー）
Architecture, Engineering & Construction Collection		 AutoCAD Structural Detailing の販売終了
AutoCAD Utility Design   2017 年 2 月 7 日 オートデスクのパートナーである Spatial Business Systems,Inc. が、Automated Utility Design（英語）という名前で開発を継続します。 オートデスクと Spatial Business Systems Strategic の提携に関するよくある質問（FAQ） - 顧客向け（英語）
BIM 360 Team

2018 年 4 月 9 日

契約更新終了: 2021 年 9 月(3 年間、オンラインストアで自動更新)、2023 年 1 月(1 年間、EBA)

 2023 年 12 月 31 日 Autodesk Docs（英語） ファイルのダウンロード方法や移動方法の詳細については、Autodesk BIM 360 Team EOL の「よくある質問」（英語）を参照してください。
ソフトウェア パッケージ   2021 年 7 月 1 日 Autodesk ストアまたは認定販売パートナーからご購入いただけます。 バージョン 2022 以降のオートデスク製品の物理メディアはご利用いただけません。
Building Design Suite 2016 年 8 月 7 日 2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日		 Architecture, Engineering, & Construction Collection Building Design Suite の販売は終了しました
保守プランをご契約の場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
Buzzsaw and Buzzsaw Professional 2016 年 10 月 7 日 2019 年 1 月 31 日 BIM 360 Docs Buzzsaw の提供は終了しました
CAD Doctor for Autodesk Simulation   2018 年 3 月 27 日 Elysium Co Ltd. （英語）が提供する Elysium CADdoctor for Autodesk Moldflow CADdoctor for Autodesk Simulation の提供終了
シングルユーザー アクセスの CFD Flex サブスクリプション   2016 年 3 月 21 日 CFD Flex マルチユーザー アクセスのサブスクリプション
既存のサブスクリプションは自動的にマルチユーザー サブスクリプションにアップグレードされます。		 Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ
スタンドアロン製品としての Character Generator 2021 年 8 月 7 日   Character Generator は、次の製品で引き続き使用資格として提供されます：
3ds Max
Maya
Maya LT
MotionBuilder
Mudbox
Media & Entertainment Collection		 Character Generator の変更に関するよくある質問（FAQ）
（英語）
Configurator 360 2020 年 5 月 7 日 2023 年 5 月 7 日 Forge Design Automation API（英語）：GitHub 上の Inventor 用 Web ベースの製品コンフィギュレータ
Forge System Integrators
（英語）：パートナーが開発した Web ベースのコンフィギュレータ用アプリケーション		 詳細については、「よくある質問（FAQ）（英語）」を参照してください。
 
Constructware   2021 年 10 月 31 日 Autodesk Construction Cloud（英語） Constructware は 2021 年 10 月 31 日に販売終了となりました。
Design Academy (ADA)   2015 年 4 月 16 日 Education Community  にご登録ください。教育機関向けに提供するオートデスクのスイート製品およびその他の製品の最新バージョンを入手できます。 Education Suite 販売終了
Education Master Suite (EMS)   2015 年 4 月 16 日 Education Community にご登録ください。教育機関向けに提供するオートデスクのスイート製品およびその他の製品の最新バージョンを入手できます。 Education Suite 販売終了
Entertainment Creation Suite 2016 年 2 月 1 日 2019 年 12 月 Media & Entertainment Collection Entertainment Creation Suite の販売は終了しました。
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
Factory Design Suite 2016 年 8 月 7 日
レポートの終了日:
2020 年 10 月 5 日		 2020 年 4 月 16 日 Architecture, Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection		 Factory Design Suite の販売は終了しました
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
Flow Design   2018 年 3 月 27 日 Product Design & Manufacturing Collection Autodesk Flow Design の販売終了
Geolocation Online Map for AutoCAD LT 2014 および AutoCAD 2014 の地理的位置オンライン マップ   2017 年 6 月 この機能を使い続けるには、AutoCAD 製品を最新バージョンにアップグレードしてください。 Autodesk AutoCAD および AutoCAD LT 2014 で、地理的位置オンライン マップ機能がサポートされない
Helius Composite 2022 年 2 月 7 日 2022 年 4 月 30 日 代替製品はありません Helius Composite 製品ページ
Helius PFA (スタンドアロン Helius PFA サブスクリプション) 2022 年 2 月 7 日 2022 年 4 月 30 日 Moldflow Insight オートデスクは既に Helius PFA の販売を終了しています。Moldflow Insight サブスクリプションでは、Helius PFA テクノロジの使用資格を引き続き提供します。
Homestyler および Homestyler モバイル アプリケーション   2017 年 6 月 Tinkercad（英語）
Revit
Revit Live（英語）
Formit360（英語）		 Autodesk Homestyler 製品の廃止
Infrastructure Design Suite 2016 年 2 月 1 日 2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日		 Architecture, Engineering, & Construction Collection Infrastructure Design Suite の販売は終了しました
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
Infrastructure Map Server (AIMS) 2018 年 1 月 7 日 2019 年 1 月 7 日 InfraWorks
BIM 360 Design
Architecture, Engineering, Construction Collection
2018 年 1 月 7 日から 2018 年 12 月 31 日までの期間、Esri 社は ArcGIS Enterprise Standard
（英語）および ArcGIS Desktop Standard ソフトウェアを無償で提供します。すぐに ArcGIS を使い始めることができるように、無償のトレーニングや Living Atlas of the World のコンテンツもご利用いただけます。この無償の特典は 1 回限定で、ライセンスは今後、Esri 社の標準保守プログラムの対象になります。		 Autodesk Infrastructure Map Server 製品のサポート終了に関する FAQ
InfraWorks（InfraWorks 2017.2 以前の一部のサービス)   2018 年 1 月 3 日 InfraWorks
バージョン 2017.3 以降をお持ちのお客様には、この変更による影響はありません。		 2018 年に廃止される InfraWorks サービス（英語）
保守プラン   2021 年 5 月 7 日 ユーザー単位管理プランに移行します ユーザー単位管理の使用条件に移行します
Maya Entertainment Creation Suite   2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日		 Media & Entertainment Collection Entertainment Creation Suite の販売は終了しました。
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
Maya LT 2022 年 12 月 7 日 2022 年 12 月 7 日 Maya Creative Autodesk Maya LT の
変更点
オートデスクによる Mental Ray の販売   2017 年 4 月 1 日 Mental Ray の新規ライセンスは NVIDIA（英語）から購入できます。 Mental Ray: 販売終了
MEP Fabrication Suite   2020 年 4 月 16 日 Fabrication CADmep（英語）
Fabrication CAMduct（英語）
Fabrication ESTmep（英語）		 保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
シングルユーザー アクセスの Moldflow Flex サブスクリプション   2016 年 3 月 21 日 マルチユーザー アクセスの Autodesk Moldflow Flex サブスクリプション
既にサブスクリプションメンバーになっている場合は、自動的にマルチユーザー サブスクリプションにアップグレードされます。		 Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ
Nastran スタンドアロン製品   2017 年 8 月 7 日 Product Design & Manufacturing Collection Autodesk Nastran In-CAD と HSM のサブスクリプションの変更に関するよくある質問(FAQ)
Plant Design Suite   2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日		 Architecture, Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection		 Plant Design Suite の販売は終了しました
業界別コレクション
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
Product Design Suite 2016 年 2 月 1 日 2020 年 4 月 16 日
レポートの終了日：
2020 年 10 月 5 日		 Product Design & Manufacturing Collection Product Design Suite の販売は終了しました
保守プランをお持ちの場合は、「ユーザー単位管理プランへの移行」を参照してください。
サブスクリプションをお持ちの場合は、業界別コレクションへの移行手順を参照してください。
3 ヵ月のサブスクリプション   2019 年 3 月 27 日 1 ヵ月、1 年、複数年（3 年）のサブスクリプション サブスクリプション期間の変更
モバイル用 ReCap Pro   2021 年 2 月 1日 ReCap Pro（モバイル用 ReCap Pro を除く） モバイル用 ReCap Pro の提供終了に関するよくある質問（FAQ）
ReMake 2017 年 9 月   ReCap Pro の新機能 ReCap Photo に関するよくある質問(FAQ)
Revit Structural Analysis 2018 年 4 月 2018 年 6 月 30 日 Robot Structural Analysis Professional は、Architecture, Engineering, and Construction Collection のサブスクリプションで利用できます。 Structural Analysis for Revit の提供終了に関するよくある質問（FAQ）（英語）Structural Analysis for Revit の提供は終了しました
River and Flood Analysis Module for Civil 3D 2022 年 4 月 9 日 2022 年 4 月 9 日 InfoWorks ICM

US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center (CEIWR-HEC) River Analysis System (HEC-RAS) ソフトウェア（英語）		 Autodesk River and Flood Analysis Module for Civil 3D の販売終了：よくある質問と回答
Showcase 2017 年 3 月 21 日 2018 年 2 月 1 日 3ds Max
VRED Design
Revit Live（英語）
Inventor		 Autodesk Showcase の提供終了に関するよくある質問（FAQ）
（英語）Showcase の販売は終了しました（英語）
シングルユーザー アクセスの Simulation Mechanical Flex サブスクリプション   2016 年 3 月 21 日 マルチユーザー アクセスの Simulation Mechanical Flex サブスクリプション
既にサブスクリプションメンバーになっている場合は、自動的にマルチユーザー アクセスのサブスクリプションにアップグレードされます。		 Simulation 製品のサブスクリプション サービスの終了と、同等のマルチユーザー サブスクリプションへの移行のお知らせ
Smoke 2022 年 9 月 7 日 2022 年 9 月 7 日 Flame Assist Autodesk Smoke の変更に関するよくある質問(FAQ)
Stingray (スタンドアロン製品) 2018 年 1 月 7 日   Stingray は、次のコンポーネントとして引き続きご利用いただけます。
3ds Max
Maya LT
業界別コレクション		 Autodesk Stingray の変更に関するよくある質問（FAQ）
TruComposite - Standard
TruComposite - Ultimate
TruNest		 2021 年 5 月 6 日 2022 年 1 月 31 日 代替製品はありません TruComposite 製品ページ（英語）
TruNest 製品ページ（英語）
Vault Workgroup 2022 年 6 月 6 日 2023 年 6 月 6 日 Vault Professional オートデスクは既に Vault Workgroup の販売を終了しています。Vault 製品の概要を確認するには、こちらを参照してください。
VRED (Basic 階層) 2018 年 2 月 7 日 2019 年 2 月 7 日 VRED Design Autodesk VRED および Alias 製品ファミリの変更に関するよくある質問（FAQ）（英語）

関連項目

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