チェックアウトによる都度更新は、通常、更新日の最大 90 日前からご利用いただけます。適格性や適用条件に応じて、契約更新日/有効期限後最大 45 日まで延長される場合があります。このオプションでは、支払いのタイミングをより柔軟に管理できますが、契約更新日は変更されません。

契約更新オプションは Autodesk Account に表示され、契約更新日前に電子メールも送信されます。

一部の支払い方法では、コンビニ、ATM、電信送金などでの支払いを行い、サブスクリプションをその都度更新する必要があります。

契約更新に関するメールの指示に従います。

個別のサブスクリプションを手動で更新する

アカウント内のチェックアウトで個別のサブスクリプションを手動で更新する手順は以下のとおりです。

契約更新日は変わりません。

複数のサブスクリプションの都度更新を行う方法

チェックアウトから、対象となるサブスクリプションを最大 100 個手動で更新できます。

アカウントで複数のサブスクリプションの都度更新を行うには:

トランザクションごとに 1 件の注文確認メールが届きます。契約更新日は変わりません。