Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
Autodesk Account で自動更新をオフにしない限り、新規購入または契約更新されたサブスクリプションのほとんどが自動的に更新されます。このオプションを利用することで、契約更新の手続きが簡素化され、アクセスが中断されることはありません。
自動契約更新の設定は、更新日前であればいつでも、有効期限後は月間サブスクリプションの場合は契約更新日から 30 日後、年間および複数年サブスクリプションの場合は 45 日後まで、個別または一括で変更できます。
自動更新を確実に行うには、更新日に、定期的な支払い方法が有効で、自動更新がオンになっている必要があります。
確認メールが届きます。
一括自動更新機能を使用すると、最大 100 個のサブスクリプションに対して一度に自動更新をオンにすることができます。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。