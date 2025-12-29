Autodesk Account で自動更新をオフにしない限り、新規購入または契約更新されたサブスクリプションのほとんどが自動的に更新されます。このオプションを利用することで、契約更新の手続きが簡素化され、アクセスが中断されることはありません。

自動契約更新の設定は、更新日前であればいつでも、有効期限後は月間サブスクリプションの場合は契約更新日から 30 日後、年間および複数年サブスクリプションの場合は 45 日後まで、個別または一括で変更できます。

サブスクリプションを個別に自動更新する

自動更新を確実に行うには、更新日に、定期的な支払い方法が有効で、自動更新がオンになっている必要があります。

Autodesk Account にサインインし、［請求と注文］>［サブスクリプションと契約］に移動します。 サブスクリプション リストで該当する製品を選択し、サブスクリプションの詳細を開き、登録されている支払い方法を確認します。 ［自動更新］の［オンにする］をクリックして、自動更新が更新日に確実に処理されるように設定します。

確認メールが届きます。

複数のサブスクリプションを自動更新する

一括自動更新機能を使用すると、最大 100 個のサブスクリプションに対して一度に自動更新をオンにすることができます。