アカウント管理の基本

自動更新

Autodesk Account で自動更新をオフにしない限り、新規購入または契約更新されたサブスクリプションのほとんどが自動的に更新されます。このオプションを利用することで、契約更新の手続きが簡素化され、アクセスが中断されることはありません。

 

自動契約更新の設定は、更新日前であればいつでも、有効期限後は月間サブスクリプションの場合は契約更新日から 30 日後、年間および複数年サブスクリプションの場合は 45 日後まで、個別または一括で変更できます。

 

サブスクリプションを個別に自動更新する

自動更新を確実に行うには、更新日に、定期的な支払い方法が有効で、自動更新がオンになっている必要があります。

  1. Autodesk Account にサインインし、［請求と注文］>［サブスクリプションと契約］に移動します。
  2. サブスクリプション リストで該当する製品を選択し、サブスクリプションの詳細を開き、登録されている支払い方法を確認します。
  3. ［自動更新］［オンにする］をクリックして、自動更新が更新日に確実に処理されるように設定します。

確認メールが届きます。

 

複数のサブスクリプションを自動更新する

一括自動更新機能を使用すると、最大 100 個のサブスクリプションに対して一度に自動更新をオンにすることができます。

  1. Autodesk Account にサインインし、［請求と注文］>［サブスクリプションと契約］に移動します。
  2. サブスクリプションのリストでフィルタを使用してサブスクリプションのリストを生成するか、［一括アクション］メニューから開始します。
  3. ［一括アクション］メニューから、［自動更新を管理］を選択します。
  4. サブスクリプションの自動更新をオンにします。
  5. リストの一番上にあるチェック ボックスを選択して、サブスクリプションの自動更新をオンにします。
  6. ［続行］を選択し、画面の指示に従います。

関連項目

契約更新についてさらにご質問がある場合や、サポートが必要な場合

こちらのフォームに、必要事項とご質問に関連する製品を入力して送信してください。オートデスクの契約更新担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

サポートが必要な場合は、Autodesk Assistant にお問い合わせください!

Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。

Assistant に尋ねる

オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？

ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。

サポート レベルを確認