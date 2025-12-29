サブスクリプション契約の更新はいつできますか?

一部のサブスクリプションは、契約更新日の 90 日前、および有効期限日の 30 日または 45 日後まで更新することができます。有効期限から 45 日経過後の期間はキャンセル プロセスと呼ばれ、3 つの段階に分かれています。

段階: 期限切れ

契約更新または支払いが行われなかったために、サブスクリプションの状態が［アクティブ］から［期限切れ］になった場合、サブスクリプションの一時停止を防ぐためには、手続き（契約更新または支払い）を行う必要があります。期限切れの段階は 15 日間続きます。

段階: 一時停止

期限切れの段階で契約更新または支払いを行わなかった場合、サブスクリプションは［一時停止］の段階に移行します。この期間は、1 年および 3 年契約のサブスクリプションの場合は 30 日間、1 ヵ月契約のサブスクリプションの場合は 15 日間です。製品にアクセスすることはできなくなりますが、［一時停止］段階で契約を更新するか支払いを行ってサブスクリプションを再度アクティブ化すれば、製品へのアクセスを再開できます。

段階：キャンセル済み

お客様が［期限切れ］または［停止中］のいずれの段階でも行動しない場合、サブスクリプションは［キャンセル済み］に移行し、サブスクリプションの更新または再アクティブ化ができなくなります。製品にアクセスするには、新しいサブスクリプションを購入する必要があります。与信限度額の未払いが原因でお客様のサブスクリプションがキャンセルされた場合、サブスクリプションの購入と契約更新については今後別の支払い方法を使用する必要があり、将来の注文について前払いを求められる場合があります。