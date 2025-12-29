Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
一部のサブスクリプションは、契約更新日の 90 日前、および有効期限日の 30 日または 45 日後まで更新することができます。有効期限から 45 日経過後の期間はキャンセル プロセスと呼ばれ、3 つの段階に分かれています。
段階: 期限切れ
契約更新または支払いが行われなかったために、サブスクリプションの状態が［アクティブ］から［期限切れ］になった場合、サブスクリプションの一時停止を防ぐためには、手続き（契約更新または支払い）を行う必要があります。期限切れの段階は 15 日間続きます。
段階: 一時停止
期限切れの段階で契約更新または支払いを行わなかった場合、サブスクリプションは［一時停止］の段階に移行します。この期間は、1 年および 3 年契約のサブスクリプションの場合は 30 日間、1 ヵ月契約のサブスクリプションの場合は 15 日間です。製品にアクセスすることはできなくなりますが、［一時停止］段階で契約を更新するか支払いを行ってサブスクリプションを再度アクティブ化すれば、製品へのアクセスを再開できます。
段階：キャンセル済み
お客様が［期限切れ］または［停止中］のいずれの段階でも行動しない場合、サブスクリプションは［キャンセル済み］に移行し、サブスクリプションの更新または再アクティブ化ができなくなります。製品にアクセスするには、新しいサブスクリプションを購入する必要があります。与信限度額の未払いが原因でお客様のサブスクリプションがキャンセルされた場合、サブスクリプションの購入と契約更新については今後別の支払い方法を使用する必要があり、将来の注文について前払いを求められる場合があります。
無償体験版ソフトウェアは更新も延長もできません。製品を引き続き使用するには、サブスクリプションを購入する必要があります。詳細については、「無償体験版からサブスクリプションに変換する」を参照してください。
Fusion 個人用ライセンスは、現在のライセンスが有効期限まで 30 日未満である場合にのみ更新できます。「個人用ライセンスの更新、または Fusion スタートアップ企業向けプログラムへのアクセス方法」を参照してください。
教育機関限定ライセンスのユーザーは、1 年間の有効期限が終了する 30 日前に、メールで通知を受け取ります。「教育機関限定ライセンスの更新」を参照してください。
パートナーから購入し、オートデスクと取り引きしていない場合は、ご購入いただいた Autodesk パートナーに契約更新のオプションについてお問い合わせください。パートナーの情報は、Autodesk Account から入手できます。サブスクリプションのリストから製品を選択すると、パートナーの詳細を確認できます。
Autodesk の担当営業から購入したサブスクリプションのほとんどは、自動更新が設定されており、「自動更新」ページに記載されている契約更新オプションの対象となります。契約更新に関するオプションを確認するには、Autodesk Account で［サブスクリプションと契約］に移動します。
契約更新日や有効期限は、注文確認メールおよび Autodesk Account で確認できます。自動更新がオフの場合、有効期限はサブスクリプションが購入された地域のタイム ゾーンに基づきます。自動更新がオンの場合、契約更新日は有効期限の翌日になります。例: 2024 年 6 月 10 日に 1 年契約のサブスクリプションを購入したとします。自動更新がオフの場合、有効期限は 2025 年 6 月 9 日 23 時 59 分 59 秒（日本標準時）です。自動更新がオンの場合、契約更新日は 2025 年 6 月 10 日 0 時 0 分 0 秒（日本標準時）です。
適格性に応じて、ライセンス数、期間または製品を変更できます。ライセンス数および期間は、Autodesk Account から変更できます。ライセンス数の追加はすぐに反映されますが、削減および契約期間の変更は、契約更新時に有効になります。契約更新時の製品の変更は、Autodesk パートナーまたは Autodesk の担当営業による見積もりを通じて行えます。
