請求書は契約更新日に発行され、指定された条件に従って支払う必要があります。
自動更新
自動更新をオンにしておくと、契約更新日に契約更新の請求書が自動的に生成されます。製品を継続して利用するには、この請求書の条件に従って支払う必要があります。
- 契約更新日までに、Autodesk Account でサブスクリプション(シートの追加や削除など)または請求書に(PO 番号など)必要な変更を行ってください。アカウントで直接変更を行うか、パートナーに新しい契約更新の見積もりを依頼することで変更できます。
- 契約更新前に変更を完了しなかった場合、請求書が誤った内容で自動生成され、返品期間および支払い期間内に返品手続きを行う必要があります。
- 返品する製品の自動更新をオフにします。次に、必要な変更を反映し、保持する製品の実を含めた契約更新の見積もりを依頼するか、契約更新を行ってください。
チェックアウトでの都度更新
- Autodesk Account では、請求書払いでの既存のサブスクリプションがある場合は、チェックアウト契約更新を行い、支払い方法として請求書払いを選択できます。請求書が発行され、その条件に従って支払う必要があります。
パートナーからの見積もりによる契約更新
- 契約更新日の 90 日前、および有効期限日の 45 日後までは、パートナーに契約更新の見積もりを依頼できます。
- 見積もりに基づいて注文する際に請求書払いを選択すると、請求書が生成され、その支払い条件に従って支払う必要があります。
セルフサービスの見積もりによる契約更新
- 請求書払いは、別の既存のサブスクリプションで請求書払いをすでに使用している場合を除き、セルフサービスの見積もりによる購入にのみご利用いただけます。
アカウントで請求書の詳細情報を変更する
- 契約更新請求書への変更は、契約更新前に行う必要があります。Autodesk Account のサブスクリプションと契約に移動します。製品を選択してサブスクリプションの詳細を表示します。［支払い］の下にある［請求書の詳細情報を編集］をクリックします。PO 番号の更新、メモの追加、PO ドキュメントの添付を行えます。