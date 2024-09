Gli amministratori che gestiscono i prodotti cloud come Autodesk Construction Cloud, BIM 360 o Flow Production Tracking utilizzano hub per gestire gli accessi degli utenti ai progetti e ai workflow di collaborazione. Un hub è un luogo in cui i team accedono al software, memorizzano i dati e collaborano ai progetti da qualsiasi luogo.

Un amministratore primario o secondario con un abbonamento attivo può visualizzare tutti gli hub associati al team di Autodesk nella pagina Autodesk Account > Prodotti e servizi > Hub. Il supporto per i diversi prodotti cloud Autodesk verrà aggiunto gradualmente alla pagina Hub. Anche se è presente un hub associato al proprio team, non sarà possibile gestire tale hub finché non si viene aggiunti come amministratore dell'account hub. Contattare l'amministratore per richiedere l'accesso.

Nota: gli utenti che si aggiungono a un hub vengono aggiunti al proprio team come utenti guest se non fanno già parte del team con un altro ruolo.

Suggerimento: tenere gli utenti guest nell'elenco degli utenti del proprio team per consentire loro di visualizzare i loro progetti nei vari hub per il software Autodesk.

Nella pagina Hub è possibile:

Visualizzare gli hub in un'unica posizione

Comprendere l'ecosistema degli hub per i team

Ridurre la necessità di contattare il supporto Autodesk per capire come utilizzare gli hub

Nota: se un utente non fa più parte di un hub o un progetto di ACC o BIM 360, rimuoverlo innanzitutto dall'hub di ACC o BIM 360 e quindi rimuoverlo dal proprio team. In questo modo la rimozione sarà permanente. Vedere Aggiunta e rimozione di utenti.