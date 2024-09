I diritti per uso domestico consentono ai dipendenti di installare il software Autodesk a casa per eseguire attività correlate al proprio lavoro, all'istruzione personale o alla formazione. Per i prodotti con accesso multiutente, è necessario disporre di una licenza per utilizzare il software a casa. Se si dispone di un abbonamento con accesso per utente singolo, non è necessario richiedere una licenza. Per utilizzare il software a casa, è sufficiente effettuare l'accesso.