Gli amministratori possono accedere ad Informazioni approfondite sul team nella sezione Rapporti di Autodesk Account. Le informazioni approfondite sul team forniscono dettagli sull'abbonamento e mostrano l'utilizzo dei prodotti per ogni utente del team. Queste informazioni possono aiutare a decidere quali azioni eseguire per ottimizzare le assegnazioni degli utenti, l'utilizzo dei prodotti e gli abbonamenti. Le informazioni vengono aggiornate ogni giorno.

Possono essere visualizzate dagli amministratori principale, secondari e SSO. Per alcune informazioni approfondite sono inoltre richieste autorizzazioni di ruoli specifici. Ad esempio, solo gli amministratori che possono acquistare più postazioni per il proprio team possono vedere i dettagli dell'assegnazione ad un numero eccessivo di postazioni.

Le informazioni approfondite sono disponibili solo se:

Il team dispone di un abbonamento per utente singolo o Flex.

Per le informazioni approfondite sul prodotto, i singoli utenti acconsentono alla raccolta dei dati e utilizzano il prodotto attivamente.

Il team è associato ad un piano Premium con informazioni che forniscono dettagli a livello di utente.

Per le informazioni approfondite sul prodotto (ad esempio AutoCAD), i singoli utenti utilizzano il prodotto attivamente.

Nota: non tutti i prodotti Autodesk supportano le informazioni approfondite. Queste informazioni non sono disponibili per i prodotti per cui viene utilizzata la Gestione utenti classica.