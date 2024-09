Configurare e distribuire l'accesso Single Sign-On (SSO). Questo è il metodo consigliato da Autodesk, tuttavia i clienti che non desiderano abilitarlo possono incoraggiare gli utenti ad abilitare la verifica in due passaggi. Vedere la Guida alla configurazione dell'accesso SSO. Per ulteriori informazioni sulla verifica in due passaggi, vedere Impostazione della verifica in due passaggi.