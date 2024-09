L'app AutoCAD per dispositivi mobili consente di creare progetti ovunque, su dispositivi iOS o Android. È possibile visualizzare, annotare e modificare i disegni CAD più recenti in cantiere e accedere ovunque rapidamente ai file DWG. È possibile collaborare e apportare modifiche in tempo reale, riducendo i ritardi nelle comunicazioni e senza dover tornare in ufficio. Per iniziare, scaricare l'app dal proprio app store.