Facoltativamente, gli amministratori principali possono richiedere la ricezione di notifiche relative agli utenti che non utilizzano in modo attivo i prodotti assegnati. Nella sezione Notifiche di utilizzo di Autodesk Account, gli amministratori specificano le opzioni di pianificazione per ricevere notifiche e-mail automatiche relative all'inattività degli utenti. In base alle informazioni contenute in queste notifiche, gli amministratori principali e secondari possono accedere al rapporto di utilizzo per annullare l'assegnazione degli utenti inattivi.

Nota: i dati degli utenti inattivi sono disponibili solo per gli abbonamenti dei piani Standard e Premium.

Per configurare le notifiche di utilizzo:

Accedere ad Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com Nella sezione Rapporti, selezionare Notifiche di utilizzo. Nella finestra Notifiche di utilizzo, fare clic sulla scheda Imposta. Selezionare le opzioni di pianificazione delle notifiche desiderate: Nel calendario, selezionare la data in cui si desidera che Autodesk inizi ad inviare le notifiche di utilizzo via e-mail.

Selezionare la frequenza con cui si desidera ricevere le notifiche via e-mail. È possibile scegliere di ricevere le e-mail settimanalmente, bisettimanalmente, mensilmente oppure ogni tre mesi.

Selezionare un intervallo di date di inattività. È possibile scegliere di visualizzare i rapporti degli utenti che sono rimasti inattivi negli ultimi 30 giorni, tre mesi, sei mesi, nove mesi o 12 mesi. Fare clic su Attiva. Viene visualizzato un messaggio che indica l'attivazione delle notifiche relative agli utenti inattivi.

Per modificare le notifiche di utilizzo:

Nella finestra Notifiche di utilizzo, fare clic su Modifica. Modificare la data di inizio, la frequenza o l'intervallo di date. Fare clic su Salva. Viene visualizzato un messaggio che indica il salvataggio delle modifiche.

Per disattivare le notifiche di utilizzo:



Nella finestra Notifiche di utilizzo, impostare sulla posizione di disattivazione. Viene visualizzato un messaggio per confermare che le notifiche di utilizzo sono state disattivate.

Per annullare l'assegnazione degli utenti inattivi:

Quando si riceve una notifica via e-mail relativa ad utenti inattivi, si noterà un pulsante con la didascalia "Visualizza utenti inattivi". (Questo pulsante viene visualizzato solo se sono presenti utenti inattivi).

Fare clic su Visualizza utenti inattivi per aprire il rapporto di utilizzo, pre-filtrato in modo da visualizzare solo gli utenti inattivi. Selezionare le caselle accanto agli utenti di cui si desidera annullare l'assegnazione. Nel messaggio che viene visualizzato, fare clic su Annulla assegnazione. Nella finestra di conferma dell'annullamento dell'assegnazione che viene visualizzata, fare clic su Annulla assegnazione.

Nota: per annullare l'assegnazione di utenti, è inoltre possibile passare direttamente al rapporto di utilizzo nel proprio account. In questo caso, l'elenco non verrà filtrato automaticamente per visualizzare solo gli utenti inattivi.