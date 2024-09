Per gli utenti che risiedono in un'area geografica in cui Flex non è ancora supportato, nella pagina Saldi vengono visualizzati i saldi in tempo reale dei crediti cloud condivisi. Un grafico del contratto indica il numero attuale di:

Crediti cloud condivisi disponibili

Crediti cloud condivisi utilizzati

Numero totale di crediti cloud condivisi acquistati

Le bande verdi e rosse del grafico ad anello indicano rispettivamente che il numero di crediti cloud condivisi disponibili è superiore oppure inferiore al 20% del numero totale acquistato.