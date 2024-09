Anziché assegnare i singoli utenti ai prodotti, Autodesk Account consente di organizzare gli utenti in gruppi e assegnare a tutti gli utenti del gruppo l'accesso agli stessi prodotti. Inoltre, è possibile creare gruppi che corrispondono a ruoli specializzati. Ad esempio, è possibile assegnare AutoCAD e Revit ad un gruppo denominato Architetti oppure Civil 3D e Navisworks Manage ad un gruppo di ingegneri civili.

Dopo aver configurato un gruppo, è possibile tenere traccia dei dati di utilizzo nel rapporto di utilizzo (in Rapporti, selezionare Rapporto utilizzo). Questo consente di analizzare i modelli di utilizzo per prendere decisioni informate e di gestire con sicurezza le assegnazioni dei prodotti. Esaminando i dati di utilizzo, è possibile:

Avere la certezza di assegnare i prodotti giusti ai propri gruppi. Ad esempio, se la maggior parte degli utenti di un gruppo non utilizza un prodotto, è possibile rimuoverlo dall'assegnazione di default del gruppo per ridurre i costi.

È possibile scalare l’analisi dei rapporti esaminando l’utilizzo tra gruppi di utenti simili per individuare più facilmente i trend.

È importante comprendere che in Autodesk Account i gruppi sono diversi dai team. Per default, nel proprio account è presente un team che include tutti gli utenti e gli abbonamenti Autodesk. È possibile creare gruppi all'interno di un team. Se sono presenti altri team, tali gruppi non vengono condivisi dagli altri team, anche se i gruppi hanno gli stessi utenti in team diversi. Per ulteriori informazioni sui team, vedere Gestione dei team.

Nota: i gruppi non sono supportati in Gestione utenti classica. Inoltre, non è possibile aggiungere ai gruppi le offerte di Autodesk Construction Cloud (ACC), prodotti BIM o Flow Production Tracking.

Per ciascuna delle procedure seguenti, è innanzitutto necessario accedere ad Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com.