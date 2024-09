Nota: i rapporti di utilizzo, che misurano l'attività degli utenti connessi ad Internet, sono disponibili solo per i prodotti con accesso per singolo utente. I dati sono protetti dai principi di tutela della privacy di Autodesk e vengono utilizzati solo per le finalità per cui sono stati raccolti. Per ulteriori informazioni, vedere l'Informativa sulla privacy di Autodesk.