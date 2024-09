Comprendi in che modo le modifiche interdisciplinari influiscono sul lavoro pianificato visualizzando e confrontando qualsiasi combinazione di modelli in 2D o 3D, anche nelle versioni precedenti. È possibile creare gruppi di controllo per tenere traccia delle modifiche e per definirne l'ambito e ottenere notifiche automatiche. Si possono impostare workflow di approvazione per i controlli delle modifiche.