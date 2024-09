È possibile designare come ospite qualsiasi utente (ad eccezione degli amministratori principale e secondari). In genere, lo si fa per i non dipendenti come gli appaltatori o i fornitori.

Per designare un utente come ospite:

Accedere ad Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com. Passare a Gestione utenti > Per utente. Cercare o selezionare un utente. Fare clic su Visualizza dettagli. Fare clic su Modifica ruolo. Nel ruolo Utente selezionare Questo è un utente ospite. Fare clic su Salva. Per rimuovere il ruolo di ospite per un utente, deselezionare Questo è un utente ospite.

Nota: gli utenti aggiunti al team da un prodotto di collaborazione cloud connesso (ad esempio, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro o Autodesk Build) vengono aggiunti come ospiti per default.