La progettazione per la produzione (inglese), detta anche progettazione per la producibilità o DFM, è il processo di inclusione delle limitazioni che possono essere presenti nei metodi di produzione previsti nei modelli di prodotti/parti durante le fasi iniziali di progettazione. Questo approccio consente di ridurre la necessità di rilavorazioni quando un prodotto è pronto per essere realizzato.

Un esempio di applicazione della DFM è rappresentato dalla progettazione di una parte da produrre con lo stampaggio ad iniezione. Prima di costruire uno stampo, è necessario tenere conto delle limitazioni progettuali come sottosquadri, linee di partizione e riempimento della cavità dello stampo. Se questi aspetti non vengono affrontati prima di realizzare lo stampo, è possibile che si verifichino problemi come l'incastro dei pezzi nella cavità dello stampo, qualità scadente delle parti e lavorazioni con utensili molto costose.