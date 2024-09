Il software ECAD (Electronic Computer-Aided Design) viene utilizzato per progettare e creare strutture elettroniche; il software MCAD (Mechanical Computer-Aided Design), invece, per progettare e creare sistemi meccanici.

Per progettare prodotti intelligenti in cui si integrano caratteristiche elettriche e meccaniche, è fondamentale integrare anche i nostri workflow di progettazione e ingegnerizzazione. Per la massima interoperabilità, ECAD ed MCAD devono essere perfettamente integrati.