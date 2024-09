Software di modellazione parametrica

La modellazione parametrica prevede l'utilizzo di parametri o funzioni matematiche per la definizione delle relazioni tra i punti dati. Questa tecnologia si basa sull'uso di un modulo funzionale specifico per la distribuzione o la relazione dei dati. La modellazione non parametrica non si basa sull'uso di un modulo funzionale specifico per la distribuzione o la relazione dei dati. Consente di acquisire modelli complessi in modo più flessibile e non si basa su ipotesi predefinite.