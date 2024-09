Autodesk sviluppa una serie di strumenti software per soddisfare le diverse esigenze di settori come l'architettura, l'ingegneria e le costruzioni (AEC), la progettazione e la produzione (D&M) e il settore Media & Entertainment (M&E). Questi prodotti software forniscono in genere funzionalità di progettazione assistita da computer (CAD) e/o di produzione assistita da computer (CAM) che possono essere utilizzate per progettare e produrre gli edifici e i prodotti che vengono usati nella nostra vita quotidiana. Autodesk AutoCAD è uno dei prodotti software più famosi sviluppati da Autodesk. È il software CAD a cui architetti, ingegneri e professionisti dell'edilizia si affidano per creare disegni 2D e 3D precisi degli edifici in cui viviamo e lavoriamo.

Il software CAM, come Autodesk Fusion 360, va oltre la progettazione dei prodotti su schermo e offre strumenti aggiuntivi con cui convertire i progetti 2D e 3D in prodotti fisici che possono essere venduti e utilizzati. Il software CAM offre in genere la possibilità di generare dati aggiuntivi utilizzati per controllare diversi tipi di macchinari di produzione, come macchine di fresatura CNC, torni CNC o stampanti 3D, con cui convertire un progetto digitale 3D in una parte fisica.