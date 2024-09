La fabrication additive est principalement utilisée par les ingénieurs, les architectes et les responsables de la construction, et a remplacé le dessin manuel. Elle aide les utilisateurs à créer des conceptions en trois dimensions pour visualiser la construction et permet le développement, la modification et l'optimisation du processus de conception. Ce processus permet aux ingénieurs de créer des représentations plus précises et de les modifier plus facilement afin d'améliorer la qualité de la conception.