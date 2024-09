Le prototypage rapide est généralement associé aux techniques de fabrication additive (impression 3D). Bien qu’il existe d’autres technologies de prototypage, la plupart sont trop coûteuses pour être considérées comme du prototypage rapide. Par exemple, les nombreuses exigences en matière d’outillage et de configuration du moulage par injection rendent le prototypage rapide peu pratique et coûteux.

L’usinage CNC (fabrication par enlèvement de matière) peut parfois s’avérer utile pour les pièces de prototypage rapide qui ne conviennent pas à la fabrication additive. Toutefois, les machines CNC prennent généralement plus de temps à configurer, à utiliser et à outiller que les imprimantes 3D et sont moins souvent utilisées pour le prototypage rapide.



C’est pour cette raison que différents types de fabrication additive sont employés comme synonymes du terme « prototypage rapide ». Les trois technologies additives les plus courantes sont la fabrication par dépôt de fil en fusion (FFF) (anglais), également appelée modélisation par dépôt de fil en fusion (FDM), la stéréolithographie (anglais) (SLA) et le frittage sélectif par laser (SLS).



La fabrication par dépôt de fil en fusion est la méthode d’impression 3D la plus répandue, car elle est la plus simple et la moins coûteuse. Elle est aussi relativement rapide et donc adaptée au prototypage rapide. Toutefois, le dépôt de thermoplastiques fondus, couche par couche, produit également des imperfections en surface. Comme elle offre la résolution et la précision les plus faibles des technologies d’impression 3D, son utilisation est réservée aux pièces simples et aux premières versions des prototypes.



Les technologies SLA et SLS 3D sont plus coûteuses que la fabrication par dépôt de fil en fusion, mais produisent des pièces plus solides, plus fonctionnelles et plus précises. La stéréolithographie dirige un faisceau laser vers des résines afin de les polymériser en pièces en plastique dures avec une haute résolution et des tolérances strictes. C’est une façon très rapide de produire des prototypes d’apparence et fonctionnels. Le frittage sélectif par laser est une approche de prototypage rapide très utilisée pour la fabrication de prototypes fonctionnels et d’ingénierie destinés à la réalisation de tests fonctionnels et sur le terrain. Des lasers très puissants fractionnent les particules de toutes sortes de poudres, y compris des métaux. Le frittage peut produire des pièces d’une résistance exceptionnelle, même avec des géométries complexes et des caractéristiques inhabituelles.



Il existe d’autres méthodes d’impression 3D pour le prototypage rapide : la fonte sélective au laser, la fabrication d’objets laminés (LOM), le traitement numérique de la lumière (DLP) et la projection de liant. La fonte sélective au laser (SLM), ou fusion sur lit de poudre, est un autre exemple de processus additif à base de métaux (anglais) qui permet de construire des prototypes ou des pièces de production couche par couche à partir de titane, d’aluminium, d’acier inoxydable et d’autres poudres métalliques. La technologie de traitement numérique de la lumière est similaire à la stéréolithographie, mais elle est plus rapide et moins coûteuse, et peut également nécessiter des structures de support lors des étapes ultérieures d’impression et de polymérisation. La fabrication d’objets laminés permet de coller des couches de papier découpé par machine, de plastique ou d’autres matériaux pour fabriquer des pièces. Enfin, la projection de liant est une méthode d’impression 3D rapide qui utilise de nombreuses poudres de matériaux différentes. Ce processus lie les couches de poudre en les pulvérisant sous forme de minuscules gouttelettes, en compressant les couches et en finissant les objets par polymérisation au four ou frittage.