Fusion 360 est un excellent choix pour la création de modèles de CAO pour l'impression 3D. Elle vous permet de créer non seulement des modèles « prismatiques » tels que des engrenages ou des supports, mais également des modèles plus « organiques » à l'aide de T-Splines, notamment des personnages, des plantes et des véhicules. Vous pouvez utiliser Fusion 360 pour créer et modifier vos objets en vue d'une impression 3D. Importez des modèles provenant d'autres logiciels et apportez des modifications, par exemple en les décomposant, puis en supprimant les petites fonctions ou les raccordements. Fusion 360 peut être exporté au format de fichier OBJ ou STL, qui est lu par la plupart des logiciels d'impression 3D. Il permet également d'imprimer directement sur votre imprimante 3D. En outre, Fusion 360 vous permet de modifier les données de maillage ou STL importées à partir d'une numérisation laser ou d'une autre source. Avant l'impression, vous pouvez réduire ou augmenter le nombre de surfaces, éditer les fonctions, remplir les trous, etc.