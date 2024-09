Les ingénieurs et les concepteurs utilisent des logiciels de conception et d'ingénierie mécanique pour modéliser, valider et communiquer leurs idées avant la production. Des outils supplémentaires peuvent également être intégrés dans le logiciel de CAO pour la fabrication de produits sur une machine CNC ou une imprimante 3D. Les logiciels d'ingénierie mécanique sont utilisés dans plusieurs secteurs, notamment pour la conception de machines industrielles, la construction automobile et les produits de grande consommation. Ce type de logiciel permet également la simulation mécanique, dont la fonction est l’optimisation et la validation des conceptions avant leur construction.