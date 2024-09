Les architectes utilisent un grand nombre de logiciels pour communiquer l’intention de conception, collaborer, réaliser des projets de conception et de construction et gérer leur entreprise. Autodesk prend en charge les nombreuses méthodes de travail des architectes, de la conception initiale à l’exploitation, grâce à une suite de logiciels de bureau et cloud qui gèrent l’ensemble du cycle de vie des bâtiments et des infrastructures.

AutoCAD, Revit et Forma sont les principaux logiciels de CAO et de conception basée sur des modèles. Ils sont pris en charge par des produits et des outils complémentaires pour l’analyse des systèmes et des structures, la modélisation énergétique et l’évaluation du cycle de vie et du carbone, la détection et la coordination des conflits, ainsi que la gestion des documents. Pour travailler en équipe, les architectes font confiance à la solution BIM Collaborate Pro d’Autodesk pour partager en toute sécurité des modèles avec leurs collaborateurs, et pour afficher, gérer et coordonner des fichiers, des documents et des données entre les différentes parties prenantes du projet.

La suite logicielle de conception et de fabrication d’Autodesk conçue pour les architectes ne cesse d’évoluer, avec des fonctionnalités ouvrant la voie à des analyses en temps réel, des workflows axés sur les résultats qui affinent l’intention de conception et optimisent la durabilité, ainsi qu’un large écosystème d’API ouvertes, d’outils de développement et de fournisseurs de solutions qui garantissent l’interopérabilité des logiciels, l’automatisation des workflows, et bien plus encore. Autodesk est le partenaire technologique de choix des architectes : il les soutient dans leurs efforts pour améliorer la conception, les projets et les résultats pour leur entreprise.